YosStop se sincera y reflexiona sobre cómo luce su aspecto en prisión

No todo es tan malo cuando se observa desde la otra cara de la moneda, pues detrás de lo que parece ser el momento más oscuro, se encuentra el mayor aprendizaje, o al menos esta ha sido la enseñanza que Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop ha aprendido después de estar casi tres meses en prisión.

Recientemente, la youtuber compartió un escrito en sus redes sociales en donde hace una profunda reflexión sobre lo que ha significado para ella el no poder mirarse al espejo.

También puedes leer: "Chica eres linda": El antes y después de Daniela Rodrice



Y contrario a lo que pudiera parecer, el no ver su rostro no ha sido algo negativo para ella, al contrario se ha convertido en un momento de gran aprendizaje sobre lo que es realmente importante en la vida.

De acuerdo con lo que escribió, el no ver el reflejo de su cara le ha permitido explorar más su mente y su espíritu. ''¿Saben hace cuánto no me veo en un espejo? No tengo ni idea en el día a día de mi aspecto, no sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada y de mi cuerpo ya no sé cómo está, me dicen que me veo más delgada y sólo siento cómo el poco músculo que había hecho con ejercicio ya se fue, igualmente la fuerza que había logrado disminuyó'', contó.

Quizá te interese: ¿Yoseline Hoffman está embarazada? Esto es lo que sabemos

Por supuesto que la reflexión anterior fue compartida por su pareja Gerardo González, quien ha estado al pendiente de ella y la ha ido a visitar seguido al penal de Santa Martha Acatitla.

En su escrito, YosStop también menciona que lo único que la mantiene activa mientras está en prisión son las clases de yoga. ''Lo único que mantengo es mi flexibilidad a través del yoga, gracias a la práctica sigo conectado cuerpo, mente y espíritu… es interesante no darle importancia a todo lo superficial que antes lo hacía, que si el grano, que si la panza, que si los brazos, que si se me ven las ojeras… Realmente nada de eso tiene relevancia aquí'', dijo.

Te recomendamos: YosStop sorprende a su novio con regalo que le hizo desde la cárcel

Y agregó: ''Mi aspecto es lo menos importante y eso me hace reflexionar sobre cuánto tiempo invertía en modificarlo o mantenerlo, realmente no es necesario. ¿Quién me va a juzgar por eso? Y eso no quiere decir que ya me vaya a descuidar y no me vuelva a ver en el espejo y quitarme un grano o maquillarme, simplemente es observar que no tiene la importancia que la sociedad le da''.

La youtuber mencionó en unas líneas el por qué está en contra de los estereotipos y estándares de belleza que rigen la sociedad: ''Buscan la perfección física que no existe ni siquiera en sus mentes, en lugar de aceptar la imperfección de lo que es, siempre y cuando sea SANO y cuides tu cuerpo. A veces queremos vernos como otras personas, pero la realidad es que te vas a ver como tú y ya, si les gusta o no es todavía menos importante''.

También puedes leer: ¡Ya nació Mar! Yuya y Siddhartha se convierten en papás