Galaxy A72, una navaja suiza con una gran batería

Ha llegado a nuestras manos uno de los equipos de la marca surcoreana Samsung que viene a competir en el mercado de los smartphones de gama media. A continuación te contaremos qué tal va el Galaxy A72 tras un par de semanas de uso.

El smartphone está equipado con un par de configuraciones que se traducen en un interior versátil para las tareas cotidianas, ofreciendo lo necesario, pero con algunos detalles más que hacen una diferencia importante:

El equipo funciona sin inconvenientes con hasta 10 aplicaciones en segundo plano, utilizando redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, mientras escuchamos música en Spotify, por lo que no te toparás con ralentizaciones o cierres inesperados de apps.

Por otro lado, también fue posible alternar entre diferentes aplicaciones de productividad sin que se reiniciaran los aplicativos, por ejemplo, entre Word y Excel para pasar a la cámara, a editar fotografías e incluso para ejecutar videojuegos no tan demandantes, todo ello utilizando la vista miniatura que ofrece Netflix o Youtube Premium.

El consumo de contenido audiovisual se convierte en una gran experiencia en el Samsung Galaxy A72 gracias al tamaño de su pantalla y a la tecnología Super AMOLED, la cual ofrece colores más nítidos y un espectro más amplio de ellos, lo que se resume en imágenes más reales. Además, la pantalla de 90 hz permite apreciar con mucha mejor fluidez los videos, películas y series en cualquier resolución.

¿Qué tan gamer y guerrero es este teléfono?

El Galaxy A72 ejecuta sin problemas videojuegos como Clash Royale, Free Fire, Crash Bandicoot on The Run, Pokémon Unite o Pokémon Go con función de RA activada, corriéndolos al máximo de gráficos y con un estupendo rendimiento.

Para títulos más demandantes, el teléfono hace un buen trabajo y ofrece un desempeño estable sin sacrificar calidad visual, por ejemplo, Call of Duty Mobile, PUBG o Asphalt 9 los ejecuta con rendimiento máximo y con gráficos altos, pero sin llegar al tope. Además, gracias a la Galaxy Store propia de los Samsung, podemos jugar a Fortnite en este equipo, con un rendimiento poco más del medio (entre 30 y 40 FPS) con gráficos intermedios, por lo que es una experiencia grata y no hay desconexiones ni bajones de cuadros que entorpezcan el gameplay, es decir, es disfrutable jugarlo en el Galaxy A72.

Para tareas igual de exigentes que el gaming, el teléfono cumple sin llegar a ser perfecto, por lo que la edición de contenido multimedia, la captura de video larga o la duplicación de pantalla por largo tiempo no serán problema para este equipo.

En el apartado sonoro, el Galaxy A72 está equipado con 2 altavoces, uno en la parte baja y el otro que se ubica al frente para las llamadas, y podemos decir que el sistema de sonido es muy bueno, ya que ambas bocinas están habilitadas para reproducir contenido, no solo para llamadas, por lo que el resultado se traduce en películas más envolventes y música más fuerte sin perder calidad.

La conexión con distintos dispositivos es adecuada, pudiendo vincularlo con el Galaxy Active 2, pulseras inteligentes como la Mi Band 4, auriculares bluetooth, transmisión a pantallas inteligentes y accesorios como Roku TV o Chromecast, por lo que no tendrás problemas en usar tus gadgets.

Todo lo anterior, nos brindó cerca de 30 horas en uso intermedio, y poco más de 24 horas con un uso intensivo, así que no buscarás dónde conectarlo por poco más de un día de utilizarlo en el trabajo o fuera de casa.