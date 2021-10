Realme C21: un buen teléfono de entrada cuyo software necesita ayuda inmediata

Realme es una compañía que ha tratado de ser disruptiva en los mercados de naciones en vías de desarrollo, luchando codo a codo contra los gigantes chinos como Xiaomi y Huawei. Al igual que sus competidores, ofrece celulares con excelentes características para su rango de precio. El Realme C21 viene a posicionarse en la gama de entrada, con especificaciones de buen ver para su costo. Sin embargo, todo lo bueno que trae a la mesa se viene abajo con la pésima elección de launcher con el que llega al mercado mexicano.

A pesar de su precio, el Realme C21 es elegante y sobrio. Su back de plástico da un aspecto refinado gracias a sus pequeños relieves que le dan diferentes texturas y quitan la imagen de un simple bloque de plástico. El módulo de cámaras, aunque prominente, no desentona con el resto y le brinda un aspecto confiable.

Desempeño

Por las especificaciones antes mencionadas (e incluso en su otra versión de 3GB RAM / 32GB ROM), el Realme C21 no debería tener mayores dificultades en su día a día con tareas cotidianas: redes sociales, mensajes y videos. Pero aquí es donde su mayo falla se asoma: su launcher. Este programa es el que organiza las apps y notificaciones del teléfono, y es normal que cada fabricante use uno propio para traer diferentes beneficios al usuario. Desgraciadamente, el Realme C21 incluye uno que además de anticuado y lleno de bloatware (aplicaciones preinstaladas por el operador telefónico); afecta en buena medida su desempeño. Y para agregar sal a la herida, es bastante complicado de reemplazar. Esto convierte un teléfono más que competente en un atado de problemas constantes. Si sabes cómo sustituirlo o consigues que alguien te ayudo con ello, tendrás en tus manos un equipo más que decente de un precio bastante accesible. Pero si no, estarás ante una constante marea de frustración.