Britney Spears causa polémica al burlarse del libro que publicó su hermana Jamie Lynn

Posiblemente este sea el año en que Britney Spears más ha dado de que hablar, pues además de su proceso legal para terminar con la tutela que su padre tenía sobre ella, su relación de pareja y las múltiples publicaciones que ha hecho en sus redes sociales y que han desconcertado a más de uno, esta vez la artista fue el tema de conversación en la red luego de burlarse sutilmente del libro que hace dos días publicó su hermana Jamie Lynn.

Como bien sabes la hermana de Britney fue mundialmente conocida cuando protagonizó la serie “Zoey 101” de Nickelodeon, y a pesar de que por muchos años no había hecho algún trabajo que sobresaliera en el mundo del entretenimiento, recientemente llamó la atención de todos, ya que dio la noticia de que el libro al que título “Cosas que debería haber dicho” se encuentra ya a la venta.

Para empezar Jamie Lynn se encontraba muy emocionada al momento de compartirle a sus seguidores que ya estaba a la venta su nuevo libro, de hecho utilizó su cuenta de Instagram para dar todos los detalles al respecto.

Sin embargo, en muchos de los comentarios que recibió, usuarios de la red relacionaron el título del libro con lo que había pasado dentro de la familia Spears durante este año, situación que provocó fuera muy criticada.

Y aunque si menciona las situaciones por las que atravesó en su familia, también ocupó el escrito para hablar de sus batallas mentales.

Además de los comentarios de los internautas, no pudieron faltar los de la princesa del pop y ocupó su cuenta de Instagram para burlarse sutilmente de su hermana.

Fue en sus últimos posteos que la cantante aseguró que también quería publicar un libro el próximo año, pero que no sabía como lo iba a titular, así que pidió la ayuda de sus seguidores.

Britney dio a conocer dos de los posibles nombres que llevaría su libro “M*erda, realmente no lo sé” y “Realmente no me importa lo que piense la gente”.

De inmediato sus seguidores la apoyaron también compartiendo un par de títulos que podrían irle bien al libro que quería sacar: "Más fuerte que ayer", “Las cosas que mi hermana no debería haber dicho” y “Esta es una historia sobre una chica llamada Britney”.

Cabe señalar que la idea de publicar un libro, fue meramente para hacerle una indirecta a Jamie Lynn y al parecer funcionó porque todos en las redes sociales de inmediato se percataron del sarcasmo.