David Guetta es coronado como el DJ No. 1 del mundo por segundo año consecutivo

En algún momento de la vida, todos nos hemos puesto a bailar con la música de David Guetta, y no es para menos, ya que ha estado presente en los mejores festivales de música a nivel mundial.

Respecto a lo anterior, recientemente se dio a conocer que el DJ se ha coronado como el número 1 a nivel mundial dentro de la encuesta de los 100 mejores DJs de DJ Mag por segundo año consecutivo.

Por supuesto que su trabajo ha sido reconocido también por sus seguidores, ya que pudo mantenerlos entretenidos durante la pandemia.

De hecho muchos aseguran que mantuvo un nivel épico de calidad para sus streams en vivo durante el encierro, presentando su serie de livestreams United At Home.

Estos incluyeron un concierto inolvidable del Museo del Louvre de París en la víspera de Año Nuevo en ayuda de Unicef y la organización benéfica de paquetes de comida francesa Restos du Coeur, y una presentación en el Burj Khalifa en Dubai, recaudando $2 millones en donaciones de todos sus livestreams United At Home.

Luego, una vez que los clubes y festivales finalmente volvieron a abrir, trajo alegría a los fanáticos al tocar en uno de los primeros conciertos de regreso en Las Vegas. (“esa noche sin duda pasará a la historia para mí como uno de mis shows favoritos” declaró), así como EXIT en Serbia, Creamfields e Isle Of Wight en el Reino Unido, Untold en Rumania y Francia.

Y justo por lo anterior que se le reconoce, porque nunca hubo un momento de descanso en el área de producción durante este difícil período. Alcanzó el #3 en el Reino Unido con 'Heartbreak Anthem' junto a Little Mix y Galantis, y otros de sus éxitos fueron 'If You Really Love Me', 'Bed' con Joel Corry, 'Remember' con Becky Hill y ‘Hero’ junto a Afrojack, lo que lo convierten en el artista #9 con más streams en Spotify a nivel mundial.

También lanzó un remix en 2021 de su clásico "Memories" después de que inesperadamente se volviera viral en TikTok y una reelaboración masiva de "Love Tonight" de Shouse.

Fue viento en popa con su proyecto Future Rave centrado en la clandestinidad junto a Morten. Su EP "New Rave" tuvo un gran impacto con su sonido feroz e intransigente, lo que le ganó muchos nuevos fanáticos, y celebró los 10 años de su colaboración masiva "Titanium" con Sia lanzando nuevos remixes, incluida una versión alucinante de Future Rave.

Al respecto de como se siente con estos logros alcanzados durante este año, Guetta dijo: “Significa mucho. He estado trabajando muy duro este año, llevamos United at Home a nuevas alturas, finalmente nos reunimos en la pista de baile y he lanzado más música que nunca. Ha sido increíble tocar música nueva en vivo y la energía y las reacciones de la multitud es lo que me mantiene en marcha después de todos estos años".

"La música es mi pasión y poder vivir ese día a día es todo gracias a los fans. Me gustaría agradecer a todos los artistas y productores con los que he estado trabajando el año pasado y por apoyar mi música. Hemos construido una cultura con mi sonido Future Rave junto con MORTEN, y Future Rave 2.0 está en camino. Después de estar de vuelta en el escenario, en clubes y festivales, tengo la sensación de que la música dance y electrónica está regresando con más fuerza que nunca”.

