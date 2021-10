Coldplay anuncia su gira mundial sostenible: “Music Of The Spheres World Tour”, y México está presente

Después de permanecer varias semanas encabezando las listas en todo el mundo, y el próximo lanzamiento de su nuevo álbum titulado Music Of The Spheres, Coldplay anunció hoy su próxima gira mundial en 2022.

Music Of The Spheres World Tour es el nombre de la gira que llevará a la banda a recorrer distintos lugares del mundo, dando inicio el 18 de marzo de 2022 en Costa Rica, antes de viajar a la República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y el Reino Unido.

Crédito: James Marcus Haney

“Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de toda nuestra carrera juntos”, compartió la banda britanica.

La banda conformada por Chris Martin, Will Champion, Jon Buckland y Guy Berryman ha elegido a H.E.R. para abrirá sus shows, y a London Grammar para presentarse junto a ello en algunas fechas seleccionadas.

Una gira lo más sostenible posible

Coldplay se encuentra consciente de la crisis climática que enfrenta el mundo entero, con el objetivo de hacer sus giras futuras lo más beneficiosas posible para el medio ambiente, por ello anunció también un conjunto integral de iniciativas de sostenibilidad y compromisos medioambientales para Music Of The Spheres World Tour:

El show se alimentará con energía completamente renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores.

Se realizará la plantación de un árbol por cada boleto vendido.

Ofrecer agua potable gratuita y hacer el esfuerzo de eliminar las botellas de plástico en todos los lugares.

Poner el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup.

“Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por eso, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo posible y a compartir lo que aprendamos. Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora. Si quieres venir a un show y cantar con nosotros, estaremos muy emocionados de verte”.

La venta de boletos en México, en las que se encuentran Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, iniciará el jueves 21 de octubre, a partir de las 11:00 AM. Asó lo anunció el sitio oficial de Ocesa.

Como te lo comentamos líneas arriba, Coldplay ha logrando alcanzar los primeros lugares en la radio tras el lanzamiento de "My Universe", colaboración con BTS, una de las bandas de K-pop del momento, además de anunciar "Let Somebody Go" su próxima colaboración con la emblemática Selena Gomez.