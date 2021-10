Kena: Bridge of Spirits, una de las sorpresas de este 2021

Kena: Bridge of Spirits es una de esas sorpresas que dio un paso sólido desde el momento en que lo presentaron y al parecer, Ember Lab un pequeño estudio de contenido digital fundado en 2009 que incluso ha estado detrás de la animación de la mascota de la compañía china, Hisense, pudo con esa presión y con creces cumplió con las expectativas que ellos mismos habían generado. A continuación, les daremos nuestras impresiones de uno de los juegos más bonitos de este 2021 en PS4, PS5 y PC.

El argumento se centra en Kena y su rol como una médium que ayuda a los espíritus en pena a cruzar al otro mundo y finalmente descansar. De hecho, desde el inicio nos muestran esto al cruzarnos con un espíritu que está negado en dejar el plano terrenal, desprendiendo de ahí la línea principal de la historia.

Al conocer a un par de hermanos que están jugando con un Rot, una suerte de pequeño troll que nos hizo recordar a los espíritus de la película de Hayao Miyazaki, la Princesa Mononoke, nos enrolaremos en una aventura que nos llevará a un pequeño pueblo. Aquí es donde empezará la odisea, pues ahí obtendremos la primer mascará (objetos vinculados a las almas en pena) que nos va a encaminar a la primer parte del juego en donde tendremos que liberar al espíritu de un joven que se encuentra atrapado en este plano tras una anécdota que es realmente desgarradora y que de alguna forma está vinculada con los dos pequeños que encontramos en el camino.

El juego podría decirse que se divide en 3 grandes zonas que tendrán a su vez sub misiones para llegar al enemigo principal de cada una de estas. Todas con una historia bien conformada y con la compañía de los Rots, seres que jugarán un papel fundamental, tanto en la historia como en el sistema de juego

Jugabilidad

Kena es un título de acción, aventura con tintes de rol que bien podrían recordarnos a The Legend of Zelda: Ocarina of Time o incluso Majora’s Mask. Decimos esto por su perspectiva de tercera persona, la forma en la que exploramos, atacamos e incluso como vamos evolucionando el control por medio de las propias armas. La forma de combatir incluye la posibilidad de fijar objetivos y atacarlos tanto con el báculo, flechas, bombas e incluso los Rots. Una de las cosas que más nos gustaron es la forma en la que vas evolucionando con el control y con los propios Rots, los cuales también forman parte del sistema de experiencia, dicho de otra forma, entre más tengas, mayor será tu crecimiento y posibilidades para usarlos como compañeros de ataque. Adicional al movimiento de evasión, doble salto y un escudo energético que de igual forma nos sirve para poder desbloquear zonas por medio de la onda expansiva que emite, nuestro arsenal evolucionara de tal forma que tendremos en poco tiempo la posibilidad de arrojar flechas o transformar a los Rots en una especie de espíritu capaz de eliminar enemigos y zonas infectadas.

Otro punto medular del juego son los acertijos tanto para avanzar como para poder encontrar, ya sea objetos o cristales para poder comprar cosas, estos pueden ir desde mover una estatua, hasta conectar cristales para después activarlos por medio del impulso que genera Kena con el escudo de energía.