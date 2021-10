Ryan Reynolds anuncia su retiro temporal de la actuación

Imagen / The Chosunilbo JNS / Imazins via Getty Images

El actor tomó su cuenta de Instagram para hacer el anuncio durante este fin de semana junto a una serie de fotos del set de su próxima película, Spirited, con el mensaje:

"Esto es todo para mí en Spirited. No estoy seguro de haber estado preparado para decir que sí a una película tan desafiante ni siquiera hace tres años. Cantar, bailar y jugar en la caja de arena con Will Ferrell hizo que muchos sueños se hicieran realidad. Y esta es mi segunda película con el gran @octaviaspencer... El momento perfecto para un pequeño sabático de la creación de películas. Voy a echar de menos cada segundo de trabajo con este grupo de creadores y artistas obscenamente dotados.”, escribió Rynolds.

El actor recibió una oleada de apoyo por parte de sus amigos y fans, entre ellos Octavia Spencer, quien comentó: "Eres un actor/cantante y productor increíble. ¡Me lo he pasado en grande trabajando contigo, Will, y con este extraordinario reparto y equipo! Disfruta de tu tiempo libre".

Pero lo que más llamó la atención fue el curioso, y para nada romántico mensaje de su esposa Blake Lively, quien comentó: "Michael Caine lo hizo primero", en referencia a la cita de Caine, en dónde parecía implicar que se había retirado de la actuación.

Aunque Ryan Reynolds no ha dicho cuánto tiempo pretende que dure su descanso, parece que no se le extrañará tanto, pues entre sus pendientes de estreno figuran varios proyectos, entre ellos 'The Adam Project' y “Alerta Roja”. Sobre Deadpool 3, Reynolds dijo anteriormente que hay un 70% de posibilidades de que la película se pueda rodar durante el próximo año, o podría retrasarse hasta 2023.