Ryan Reynolds denuncia sexismo en el cine por no incluir a Blake Lively como guionista de “Deadpool 2”

Blake Lively y Ryan Reynolds son una de las párejas más sólidas de Hollywood. Ambos son fíguras exitosas y respetadas dentro y fuera de la pantalla, pero en una entrevista, Reynolds se ha puesto serio y lo ha hecho precisamente para defender el trabajo de su esposa.

La entrevista fue concedida para SirusXM, donde ha contado que la clave de su éxito como escritor de guiones, refiriéndose a “Deadpool 2”, no es ni más ni menos que para Lively.

"Me ha ayudado muchísimo en ‘Deadpool’ y en todas las películas que han sido un gran éxito, siempre ha puesto muchos ladrillos en esa pared (…) Tiene mucho talento. Hay libretos sobresalientes que he hecho que realmente eran de Blake; Blake llegaba, me cogía el teclado y decía: '¿Y esto?'. Y yo respondía: 'Es genial'".

Ante esta confesión, le preguntaron el porqué no es reconocido el trabajo de Lively como guionista y él respondió: "Tal vez sea porque hay un sexismo intrínseco en la industria (…) Lo he dicho muchas veces, ella ha escrito esto, Blake lo ha escrito, no yo. Ha sido ella. Y ellos, más tarde, repiten la historia como Lo escribí yo".