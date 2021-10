Galaxy Watch 4 Classic: un excelente smartwatch pero con algunos detalles

Las anteriores iteraciones de los smartwatches de Samsung contaban con una excelente hechura, pero con una integración forzada con Android fuera de los dispositivos de la compañía. El Galaxy Watch 4 Classic mejora de buena manera este problema al integrar Wear OS (el software creado por Google para este tipo de dispositivos) y añadiendo sus servicios sobre dicha plataforma. Esto le brinda una mayor utilidad sobre su competencia de Huawei y Xiaomi, ya que su sincronización y uso de notificaciones está por encima de ambas compañías. Desgraciadamente, la manufactura del equipo tiene detalles que le restan brillo a esta excelente experiencia de software.

Especificaciones

Procesador Exynos W920 (5 nm) doble núcleo @1.18Ghz

(5 nm) doble núcleo @1.18Ghz Pantalla redonda Super AMOLED de 1.4”

450x450 pixeles de resolución

Gorilla Glass DX

Android Wear OS + One UI Watch 3

+ 16GB de almacenamiento

1.5GB de RAM

Bocinas integradas

WiFi 802.11 a/b/g/n

GPS

Sensores: Acelerómetro, Giroscopio, monitor de ritmo cardíaco, barómetro, dictado y escritura touch, registro de sueño, medidor de grasa corporal, Samsung Pay

Batería ión de Litio 361mAh

Carga inalámbrica*

*Limitada a dispositivos oficiales de Samsung

Diseño

Samsung hace una puesta segura siguiendo el refrán: “Si no está roto…”. El modelo Classic mantiene el chasis y las curvas de sus antecesores. Los botones laterales son más grandes que en anteriores entregas y también se mantiene el círculo giratorio de la carátula. En general, es un dispositivo sobrio y efectivo. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la correa básica que viene incluida. No es lo suficientemente flexible para amoldarse bien a tu muñeca, lo que crea unos espacios grandes donde se une al cuerpo del reloj que lo hacen sentir flojo. De igual forma, los cintillos que sujetan la lengüeta están tan abiertos que constantemente se sale. De todos los smartwatches que probamos este año, podemos decir sin lugar a duda que tiene la peor correa incluida de todas. Aunque puedes usarlo para registrar tu sueño, no lo recomendamos. La correa se desajusta constantemente en tus movimientos normales al dormir, lo que hace de la experiencia algo incómodo. Claro que existen opciones mejores en el mercado, pero desearíamos que su oferta básica fuera mucho mejor.

Desempeño A pesar de los detalles negativos de su estructura, el interior de este equipo contiene los componentes necesarios para darte una muy grata experiencia de usuario. La integración de Wear OS hace que tus notificaciones no sólo se registren sin problemas, sino que incluyen menús extendidos (por ejemplo, “Marcar como leído” en Whatsapp) o te permiten contestar los mensajes. Aquí puedes optar por dictado por voz (bastante efectivo si no utilizas modismos) o un diminuto teclado que, aunque no pareciera cómodo a primera vista, es mucho más útil de lo que imaginas. Incluso hay una opción para “dibujar” letra por letra, pero ésta es definitivamente mala en reconocer tu escritura a mano. Extrañamente, y a diferencia de su competencia, no es compatible con iOS (ni con versiones de Android menores a 6.0). Las aplicaciones que instales en el teléfono, si cuentan con un análogo de Wear OS, se instalan automáticamente en tu reloj. Las animaciones y transiciones son muy fluidas, y en ningún momento sentimos retrasos o pausas. Una adición que encontramos particularmente original y útil es el modo cine, donde el reloj no vibra ni se enciende en el tiempo que elijas. Evitarás interrumpir a los demás y podrás seguir recibiendo notificaciones en él. Los sensores para ejercicio son efectivos y útiles. La inclusión del nivel de % de grasa es una buena opción para quienes tratan de llevar una dieta más saludable u obtener ganancias musculares en su rutina diaria. El único pero que le ponemos a su maravilloso desempeño es la vida de batería. Sí, puedes llegar al final del día con 20-30%, pero éste está lejos de ser un dispositivo que te aguante días en una sola carga. Aunque puedes ponerlo en modo de ultra ahorro de batería, este reloj vivirá conectado a su cargador cada noche. Desgraciadamente, esto es una mala práctica en todos los smartwatches de gama alta; sin importar el fabricante. A esto le agregamos que, aunque es compatible con carga inalámbrica, sólo funciona con teléfonos Samsung de carga reversible y su propio cargador. Conclusión Aunque no estamos del todo contentos con su correa y su tiempo de batería, el Samsung Galaxy Watch 4 Classic se alza frente a la competencia por su impecable implementación de software. Consideramos que, además de la parte de salud y ejercicio, el smartwatch debe funcionar como una pequeña pantalla que te permita atender tus notificaciones sin tener que sacar tu teléfono. Este equipo cumple esa parte con creces, mientras que ofrece una interfaz limpia e intuitiva. Comparado con su competencia del mismo rango de precio, este reloj inteligente será un mejor compañero de tu celular. Calificación: 9 Por Rolando Vera Lleva los MAPAS📍 en tu muñeca.



