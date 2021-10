Después de la ausencia, Pati Chapoy sorprende al aparecer en programa de la competencia

Una de las conductoras con más trayectoria en el mundo del espectáculo es sin duda Paty Chapoy, ya que Ventanenado, el programa que conduce desde hace décadas, se ha logrado mantener en el gusto del público mexicano sin importar que el tiempo siga pasando.

Recientemente, la conductora dejó en shock a todos y es que tras varios días de ausencia en su programa, reapareció nada más y nada menos que en una emisión de la competencia.

Para muchos lo anterior fue algo impensable, pues tuvieron que pasar muchos años para que volviera a participar en un programa al aire que estuviera a cargo de Televisa.

Al verla en otro sitio, de inmediato comenzaron las especulaciones de que ya no estaría en uno de los programas más populares de TV Azteca, sin embargo, aquí te aclaramos que esa aparición solo fue momentánea.

Por lo que se sabe, la periodista apareció en un video en la sección de 'Los Tu-vasos' en el programa sabatino Cuéntamelo Ya!... Al fin, al aire en Televisa los fines de semana.

Y es que el conductor del programa Hoy Paul Stanley y Roxana Castellanos en su personaje de 'Deyanira Rubí' se burlaron de cuando Pati Chapoy le dijo "qué mam..." en plena emisión de Ventaneando a la actriz y exintegrante de RBD, Maite Perroni.

Esto luego de que la actriz de Oscuro Deseo y El juego de las llaves presuntamente se negara a darles una entrevista en la alfombra roja de los Premios Platino, en España.

"Meterse con 'Ventaneando' es más doloroso que tener una uña enterrada y la verdad es que uno... nunca sabe", dijo Paul Stanley.

La periodista no le perdonó el desplante a Maite, quien dijo que no le daría ninguna entrevista a TV Azteca, echándose de 'enemiga' a la conductora, quien no la bajó de grosera, momento que fue aprovechado por los dos conductores para burlarse de lo sucedido.

“Ya se le ofrecerá. Se le ofrecerá, se le ofrecerá", agregó Pati, dejando claro que nunca olvidarán su desprecio.

Inicios de su carrera

Como muchos saben Pati Chapoy creó Ventaneando en 1996, y desde ese entonces el programa sigue al aire, tan popular es que ha alcanzado los 25 años de transmisión.

Y por supuesto, quienes han estado involucrados a lo largo de estos años en el crecimiento del programa son Pedro Sola y Daniel Bisogno, quienes también se han ganado su lugar en el mundo de los espectáculos, así como el cariño del público en México.