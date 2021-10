El comediante y standupero Carlos Ballarta llamó la atención de las redes sociales por hacer una fuerte crítica al comediante más importante de la historia de México: Chespirito. Para Ballarta, Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" es lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana y él mismo explicó sus razones.

En TikTok comenzó a circular un video donde Carlos Ballarta arremete contra Chespirito. Fue en una entrevista realizada hace tiempo pero que rescataron en la red social, donde Ballarta critica la comedia y los comportamientos de Chespirito en su época de oro.

"Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. Pero siento que al menos en cuanto a comicidad Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana", dijo Ballarta. Así mismo, confesó que a su hijo no le deja ver ningún programa de Chespirito.

Por qué a Carlos Ballarta no le gusta Chespirito

En la entrevista, Ballarta dio sus razones por las que no me gusta el contenido de Chespirito: "Por una cuestión de dignidad, de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en dos fechas en el Estadio Nacional, donde habían torturado estudiantes, por el hecho que lo recibió Pinochet con pinches honores de jefe de Estado. Por el hecho que fue un éxito durante todas las dictaduras. Lo que yo pensaba es: ¿Qué hace una dictadura sino censurar contenido que le puede perjudicar? ¿Qué no censuraron? Chespirito".

Las reacciones en redes sociales fueron variadas. Mientras algunos apoyaban las declaraciones de Ballarta, otros pusieron en duda su propia comedia.

Chumel Torres se une a la polémica

Luego de que se hiciera tendencia el nombre de Carlos Ballarta, Chumel Torres hizo una declaración en Twitter que también generó polémica.

"Vato, a Cantinflas le pagó toda la carrera el PRI. Juan Gabriel cantaba en fiestas de gobernadores priistas. Los Tigres en fiestas de narcos. Separen la obra del artista o se van a quedar admirando a nadie". Las declaraciones de Chumel Torres también fueron criticadas pues al momento de su fallecimiento, Chumel se negó a dar la noticia por haber generado contenido que promoviera la pobreza y la obesidad.