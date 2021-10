Fisicoculturista levanta un auto para salvar a mujer que sufrió un accidente

No cabe duda que las habilidades humanas llegan a sorprendernos y prueba de ello es el legendario fisicoculturista King Kamali, quien ya es considerado un héroe después de saltar de su coche para salvar la vida de una víctima de un accidente.

Pero lo más impresionante fue que no sólo bajó para ver en que podía ayudar, sino que fue capaz de levantar un automóvil para lograr rescatar a la victima que se encontraba debajo de este.

TE RECOMENDAMOS: Jóvenes rescatan a perrito que nadaba solo en medio del océano

Fue durante la semana que King Kamali publicó un vídeo en Instagram sobre un accidente automovilístico con el que se topó cuando se encontraba conduciendo con su hija; el auto estaba volcado completamente y se necesitaba ayuda, por lo que Kamali no dudó en hacerlo.

"Jesucristo, gente... Todavía estoy en shock. Dando gracias a Dios ahora mismo por la fuerza con la que me ha bendecido porque me costó todo lo que tenía levantar este coche de su brazo. La mano izquierda amputada y las piernas rotas pero me quedé con ella todo el tiempo. La única manera de llegar a ella era arrancar la puta puerta y lo hice. #Diosconellos #queelseñorhacefuerza". Escribió el deportista.

Kamali explicó que tuvo que arrancar la puerta del coche para llegar al pasajero, para después levantar el coche para sacar el brazo de la víctima. Desgraciadamente, a la pasajera hay que amputarle la mano izquierda y sufrió fracturas en las piernas, pero sigue viva.

Además, aseguró que permaneció con la víctima hasta que llegó la ambulancia y pudo recibir los cuidados adecuados.

TE PODRÍA INTERESAR: Hace 25 años rescató a bebé abandonada, le agradece comprándole una casa

Aunque Kamali se golpeó la mano en el proceso, pero admitió que valió la pena esta increíble hazaña de valentía y fuerza: "Dos atascadas, una dislocada y una jodida... cicatrices de batalla por arrancar una puerta de coche de la bisagra. Valió la pena ayudar a un ser humano necesitado”.