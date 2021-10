Oso irrumpe boda en Nuevo León y busca comida en mesa de invitados

Cosas que solo pasan en TikTok... y en Nuevo León. Se hizo viral el video de un oso irrumpiendo una boda y buscando comida con desesperación en las mesas de los invitados.

TE RECOMENDAMOS: Empresaria regala a sus empleados 200 mil pesos y boletos de avión, video se hace viral

Los hechos ocurrieron en el Cerro de Chipinque, ubicado en las inmediaciones de San Pedro Garza García, Monterrey y Santa Catarina, en Nuevo León México. Una usuaria de TikTok que se hace llamar Angie Disa, compartió el momento en que un oso llegó a la boda de su prima y asustó a todos los invitados.

Oso irrumpe boda en Nuevo León /

"Un oso se presentó a la boda de mi prima", dice el video donde se puede ver al oso subiéndose a la mesa número cinco, que afortunadamente estaba vacía y comenzó a olfatear y husmear para encontrar algo de alimento.

QUIZÁ TE INTERESE: Perro se hace hace pipí en la sala y agarra un trapo para secar el piso

Cuando no tuvo éxito en su búsqueda, el oso se bajó de la mesa y se dirigió a la de al lado, la cual tenía a mucha gente sentada. "No se muevan, no se muevan", se puede escuchar decir a un testigo mientras las personas de la mesa de invitados se quedaban más quietos que los niños de Jurassic Park. Incluso uno de los invitados, siguió comiendo su botanita, sin preocupación alguna.

LEE TAMBIÉN: Intenta asustar a niño con disfraz de Michael Myers y él responde de la manera más adorable

En su cuenta de TikTok, Angie contó que incluso un día antes, en el hotel donde se hospedó, había visto un oso cachorro por lo que todos los invitados sabían que podrían encontrarse alguno. Así mismo, aseguró que los del staff de la boda tenían todo bajo control pues cuando el oso se fue (que por cierto era un cachorro), pusieron una barricada para que no pasara de nuevo.