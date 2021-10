Brad Pitt pierde la custodia de sus hijos, Angelina Jolie gana la batalla

Es increíble como después de tanto amor, compromiso y responsabilidad entre una pareja, todo termine en peleas legales, ya sea por quedarse con la mayor parte de los bienes materiales o por ver quién se quedará a cargo de los hijos.

Hacemos mención de lo anterior, ya que la historia que vivieron Angelina Jolie y Brad Pitt fue muy similar, al principio llevaban una relación de ensueño, iban juntos a todos lados, compartían proyectos laborales, era compatibles emocionalmente, adoptaron a niños provenientes de diferentes países y además tuvieron hijos propios.

Sin embargo, después de pasar un tiempo juntos y conocer las partes más luminosas y oscuras de cada uno, de un momento a otro el amor que existía entre ellos se acabó.

El actor no se quedará con los brazos cruzados / Getty images

Ahora entre ellos solo hay recuerdos y la noticia de que Brad Pitt ha perdido la custodia de sus hijos. Esto sucedió luego de que se anulara la decisión del juez John Ouderkirk de que Jolie y Pitt tuvieran la custodia compartida de sus hijos, la cual había sido aceptada en mayo de 2021.

Al parecer dicha decisión se revocó, luego de que se diera a conocer que el juez habría tenido una relación profesional con los asesores del actor, lo cual incurrió en una falta ética.

Y fue justo por lo anterior que los niños quedaron a cargo de Jolie. Por supuesto, que ante la noticia, Brad no se quedó con los brazos cruzados, pues de inmediato pidió una nueva revisión del caso, pero de acuerdo con la revista People, su petición le fue negada.

Fuentes internas dieron a conocer que el miércoles el alto tribunal denegó sin dar explicaciones la petición del protagonista de Ad Astra: Hacia las Estrellas (90%). Los representantes de este último, por su parte, dijeron que esta negativa sólo es una “cuestión técnica de procedimiento”, pero los abogados de Angelina lo aplaudieron como una victoria y comentaron:

“La señora Jolie está centrada en su familia y encantada de que el bienestar de los niños no esté guiado por un comportamiento falto de ética, [estamos contentos de que] se priorice la ética y lo que sea mejor para los niños … No toleraremos malas conductas judiciales para que se recompense a los intereses de una de las partes. La señora Jolie está muy contenta por su familia y seguirá avanzando”.

Este año debe haber sido un muy difícil para Pitt, pues él no había recibido acusaciones de ser un depredador sexual o un golpeador de mujeres en los dos años posteriores al auge del movimiento #MeToo, pero en marzo de este año US Magazine reveló que Jolie tenía pruebas de haber sufrido violencia doméstica a manos de su ex-esposo. Según Page Six, poco después de esa noticia, Pitt estaba desconsolado. Sin embargo, la historia no acabó ahí, meses después, en entrevista con The Guardian, la actriz dijo que había temido por su vida durante su matrimonio: “...por mi familia, por toda mi familia”, y añadió:

“Hay muchas cosas que no puedo decir. ¿Cómo estoy? Me doy cuenta de que a veces puedes sobrevivir a las cosas, pero no sabes cómo sentirte y vivir de la misma manera. Entonces se trata más de ser abierto. Realmente estoy intentando volver a ser abierta como ser humano”.

