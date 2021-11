Octavio Ocaña estaba comprometido con su novia Nerea Godínez, cuando falleció el pasado fin de semana. Ahora, ella misma le ha dedicado unas palabras de despedida a quien tomó el rol del papá de su hijo de pocos años de edad.

A través de sus historias de Instagram, Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, publicó lo mucho que le hará falta el actor y lo impotente que se siente en este momento.

"Mi papi hermoso me dejas muerta en vida, te amo, te amo, te amo, te amo por toda la eternidad", decía una historia en Instagram donde compartió un video de Ocaña en un foro de televisión.

Más tarde, Nerea Godínez publicó una recopilación de videos de su relación con Octavio Ocaña. Disfrutando de fiestas juntos, de vacaciones en la playa y celebrando el triunfo de su equipo de futbol favorito, la pareja que llevaba ocho meses de relación y que estaba comprometida desde junio pasado, se veía enamorada y feliz.

"Enséñame a vivir sin el amor de mi vida. Me estás matando por dentro papi... tantas cosas que no te dije", dice el video que ha conmovido a sus seguidores y a los fans de Octavio Ocaña.

En otra publicación, Nerea confesó lo preocupada que está por su hijo pues aún no le ha dado la noticia. Aunque el niño no era su hijo de sangre, Octavio sí realizaba el papel de padre del niño, quien le decía "Papá Tavo".

"Llegaste a nuestra vida para quedarte y así será, aunque ahora de otra forma, de la forma que sea por favor te pido que no nos dejes, que me sigas en mis sueños para que ahí podamos cumplir todo lo que tanto anhelamos. TE AMO OCTAVIO Y ME DESHACE CADA MILÍMETRO DE MI SER".

"Hasta pronto mi amor vamos a echarle ganas a todo esto por ti y para ti" dice su más reciente publicación donde compartió fotos del funeral realizado en Villahermosa Tabasco.