Influencer organiza rifa de camioneta, se la gana su mamá

"Lo único que le pedía a Dios, yo sé que suena mal pero lo único que le pedía a Dios es que nadie de la familia se la ganara. Es que no puede ser posible. No lo van a entender", decía consternada.

La influencer Lore Garza no sabía cómo se lo explicaría a sus seguidores /

Aún así, la gente llegó a criticarla a tal grado que Lore Garza tuvo que cerrar sus comentarios en todas sus publicaciones y más tarde mandar un video aclarando la situación.

"Es algo que yo no controlo, que yo no sé quién va a ganar. Todas las personas que compraron boleto y tuvieron una numeración con la que participaron. Si la intención hubiera sido hacer un fraude, jamás, y esto es por cuestión de lógica, jamás hubiera puesto el nombre de mi mamá ni me hubiera expuesto en esta situación", dijo y aclaró que en todo caso, también hubiera comprado un boleto de la Lotería para ganar 21 millones de pesos.

"En una rifa los primeros en apoyar son familiares y amigos. Todo el que me conoce compró un boleto. Si hubiera ganado mi vecino, se hubiera prestado a malinterpretaciones, si hubiera ganado mi amigo de la prepa, pues que es un presta nombres...", aseguró.

"Sé que será difícil pero saldré adelante, a dar la cara, que tengan bonito día. Todas las personas que quieran los comprobantes, los estaremos atendiendo", concluyó.