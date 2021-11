Pepe Aguilar relata percance que vivió con su familia en avión privado

Pepe Aguilar y su familia vivieron uno de los momentos más angustiantes de su vida, a bordo del avión privado en el que viajan todos y es que el mismo cantante ha confesado que creyó que no la contaría luego de que el avión en el que viajaban se despresurizó.

TE RECOMENDAMOS: Novia de Octavio Ocaña se despide de él con conmovedor video

A través de su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar contó cómo por primera vez en su vida, presenció la despresurización de un avión, lo que creyó que terminaría en tragedia para él y sus acompañantes de vuelo.

Pepe Aguilar sufre momentos de angustia en avión privado /

La familia Aguilar tiene un avión privado donde suelen volar para llegar más rápido a sus distintas presentaciones, sobre todo las que son en Estados Unidos. Sin embargo, en su último viaje, un percance en el vuelo asustó a todos.

QUIZÁ TE INTERESE: Adam Levine desprecia a fan en escenario, responde a críticas en redes

"Amigos y amigas les tengo que platicar algo. Venimos llegando al aeropuerto de Los Ángeles pero hace como una hora, el avión en que venimos, se despresurizó. Es la primera vez en la vida que nos pasa esto", dijo sorprendido.

Aguilar contó que a cada uno de los pasajeros les afectó diferente, siendo Aneliz, una de sus hijas, la más consternada pues suele tenerle miedo a los aviones. "Está interesante porque no puedes hacer nada y también está interesante cómo reacciona cada quién", continuó.

LEE TAMBIÉN: ¿Anduvo con Thalía? Yolanda Andrade revela detalles de otro de sus romances

Como alguien que se considera controladora, Pepe Aguilar reveló que no siguió las recomendaciones en caso de siniestro y aunque traía la mascarilla de aire puesta, se la quitó para ver, hasta que casi se desmaya. "Yo quería saber qué pasaba, traía la mascarilla, me quito la mascarilla, me levanto y cuando voy caminando a los pilotos, me empiezo a ir", dijo riéndose.

Íbamos a 38 mil pies y tuvimos que bajar rapidísimo, concluyó. Afortunadamente el incidente no tuvo alguna víctima.

Qué significa que se despresurice un avión

La presurización es el suministro de aire a presión dentro de un avión, para tener una densidad similar a la de una altura normal. Cuando este aire se pierde, el avión se despresuriza, lo que provoca que la gente tenga una sensación de pérdida de aire, mareos, entre otras cosas.

La despresurización de la cabina puede tener consecuencias fatales si los pilotos no actúan a tiempo.