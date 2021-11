Angelina Jolie critica a quienes se ofendieron por el beso homosexual en Eternals

A estas alturas, es casi imposible imaginar que aún existen barreras en torno a la libertad del ser, y es que a pesar de que en los últimos años la lucha de la Comunidad LGBT+ ha sido ardua, lo cierto es que aún se enfrentan a diversas limitantes, y un claro ejemplo de esto es lo que pasó hace unos días, cuando dentro de la industria cinematográfica, se tomó la decisión de censurar la película de Eternals debido a que en una de sus escenas dos personas del mismo sexo aparecen besándose.

Ante dicha acción, los comentarios negativos y la molestia de algunos artistas no se hicieron esperar, como es el caso de Angelina Jolie que al enterarse de esto alzó la voz y llamó “ignorantes” a las audiencias que se molestaron por la representación LGBT que se mostró en la cinta.

Cabe señalar que la molestia de la actriz también aumentó debido a que en lugares como Arabia Saudita, Catar y Kuwait, intentaron eliminar la relación gay representada en una de las escenas de la película.

Por otra parte, Angelina también felicitó a Marvel por negarse a retirar las escenas entre Phastos y su pareja. "Aún no logro entender cómo es que vivimos en un mundo donde aún hay quienes no quieren ver la familia que tiene Phastos y la belleza de su relación y su amor", dijo en conferencia de prensa. "Cualquiera que se moleste por eso, se sienta bajo amenaza por ello, lo desapruebe o no lo aprecie es ignorante".

Hay que recordar que Phastos, interpretado por Brian Tyree Henry, es el primer superhéroe abiertamente gay de Marvel y, en Eternals, podemos verlo besar a su pareja (Haaz Sleiman). Jolie dijo sentirse "triste" por las audiencias que no aprueban un beso entre una pareja homosexual en pantalla, pero aplaudió la decisión de mantenerlo: "Estoy orgullosa de Marvel por negarse a eliminar esas escenas".

Es importante mencionar que debido a que los países del Golfo, donde la homosexualidad continúa siendo penalizada como un delito, no lograron que se eliminara cualquier referencia a la relación gay, la película fue prohibida y eliminada de sus sitios web.

