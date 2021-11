Axon 30, un teléfono amigable para todo usuario

La serie Axon de ZTE ha dado varias sorpresas a lo largo de su existencia, a unos meses del lanzamiento del AXON 20, su sucesor, el AXON 30, figura para trazar un antes y un después en esta reconocida línea.

Diseño, rendimiento, materiales de fabricación y punto de venta, son algunas de las características que lo hacen destacar en la gama media.

Especificaciones

Panel: 6.67 pulgadas AMOLED FHD+ (2400x1080)

Procesador: T618 Unisoc Octacore

RAM: 6GB

ROM (Almacenamiento interno): 128Gb expandible hasta 2TB mediante nanoSD

Batería: 4,200mAh

Cámara frontal: 16MP

Cámara trasera: Principal de 64MP, ultra gran angular 120° de 64MP, sensor de profundidad 2MP, lente macro de 2MP

Rendimiento

Al igual que sus hermanos menores, este equipo está empoderado con un procesador Unisoc. Presenta una mejor optimización del chip T618 y se ve reflejado desde que encendemos el dispositivo.

La apertura y desplazamiento de apps de uso común como Gmail, Facebook, Twitter, YouTube, etc., es rápida.

El apartado gamer del teléfono brilló por su consistencia, no representa un gran consumo de batería.

Sky: Niños de la luz, es uno de los videojuegos más acogedores de su tipo; los gráficos, pese a mantenerse en calidad baja por la configuración predeterminada, son sorprendentes. Su mecánica sustentada en la apacible música y ambientación sonora se vuelve una de las experiencias más estables que hemos disfrutado en un teléfono de esta gama.

Call of Duty Mobile no decepciona, los biomas mantienen una definición aceptable a largas distancias; el tiempo de carga entre cada partida es relativamente corto; mientras que en periodos prolongados de juego, la parte posterior no presentó un calentamiento excesivo.

Las secuencias de alta velocidad en Asphalt 9: Legends se mantienen nítidas en casi todas las carreras, pero llegan a presentar un ligero pixeleo en la imagen acorde a la exigencia del título.