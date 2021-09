Blade V30, un smartphone con buen rendimiento para el uso cotidiano

El ZTE Blade V30 es un smartphone alineado con la propuesta de llevar componentes de rendimiento competitivo a un precio razonable y presenta detalles que para su precio, compiten bien contra sus propios hermanos, el ZTE Axon 20 y el ZTE Blade V2020.

Especificaciones

Panel: 6.667” FHD+ 20:9 (1080x2400)

Procesador: Unisoc Tiger T618 Octa-core 2.0 GHz

Octa-core 2.0 GHz RAM: 4 GB

ROM (Almacenamiento): Interno 128GB de almacenamiento interno expandible hasta 512GB mediante microSD

Batería: 5000 mAh

Cámara Frontal: 16 Mpx

Cámara Trasera: 64 Mpx f/1.8 + 8 Mpz ultra grand angular 120° + 2 Mpx sensor de profundidad +5 Mpx macro 3 cm

Rendimiento

Este es uno de los puntos más débiles del equipo, aunque en las actividades comunes funciona de una manera fluida. Las aplicaciones y los tiempos de carga de apps como Youtube, Facebook, Twitter, Netflix y Disney+ funcionan sin contratiempos, aun teniendo varias ejecutándose al mismo tiempo. El pero llega cuando intentamos correr juegos, ya que tiene un pésimo desempeño, los menús llegaron a tardar de 3 a 5 segundos en mostrarse y los cuadros por segundo se cayeron alrededor de 3 veces por minuto. Bajando la configuración de las texturas ,el equipo logró recuperarse un poco, pero aun así no era lo óptimo para jugar. Intentamos ejecutar algo menos demandante como Star Wars: Galaxy of Heroes y el solo cargar nuestra cuenta tardó 10 min, por lo que tuvimos que cerrar la aplicación e intentar de nuevo, sólo así fue posible jugarlo, pero aún los tiempos de carga siguieron elevados, no obstante detectamos que se calentó el equipo.

Pantalla

La pantalla Full HD con una definición de 1080x2400 pixeles es amplia pero no cuenta con una cámara por debajo de la pantalla, por lo que se ve un punto en medio de todas las aplicaciones. Para consumo de video en plataformas de streaming es buena, aunque el modo nocturno hace que filtre a blanco y negro eliminando la luz azul, esto incentiva a no usar el equipo muy tarde, aunque sería ideal poder usarlo de manera normal bloqueando solo las notificaciones.

Existe un sistema integrado de iluminación automática que se puede ajustar manualmente, pero bajo mucha luz natural puede perder detalles cuando esta al máximo. El dispositivo cuenta con una pantalla de casi toda la cara con un borde inferior, pero en las opciones de accesibilidad, se puede limitar la sensibilidad de estos para evitar errores al momento de usarlo.

Batería

La mejor parte de este gadget es una batería de 5,000 mAh que rinde 26 horas de uso normal y al menos 2 horas en modo gaming de los títulos que probamos. Con su modo ahorrador puede dar hasta 30 horas, pero baja la intensidad de la pantalla. Su sistema de ahorro inteligente se ajusta a la rutina, modificando los colores en determinados horarios para ahorrar aún más

La entrada USB-C tiene capacidad de 18W alcanzando el 100% de carga en 1 hora y media (sin uso intermitente), usando el adaptador de corriente incluido con el equipo.

Cámara

Con una disposición trasera de 4 cámaras en automático, las imágenes tienden a tener problemas de enfoque y de temperatura, la función de macro a 3 cm es buena y cuenta con un modo profesional el cual se puede ajustar para emular una cámara reflex. También cuenta con un lente angular de 180° y estabilizador de video, aunque no encontramos diferencia entre las tomas con y sin este. Al realizar zoom, pudimos detectar una pérdida de detalles cuando visualizamos las fotos en la PC y existe un problema para priorizar iluminación natural sobre luz artificial, resultando en tonalidades grises.