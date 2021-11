Sarah Jessica Parker responde a quienes le llaman vieja

Sarah Jessica Parker no está para complacer a los demás, mucho menos cuando se trata de personas que la critican por su aspecto físico. Así lo demostró recientemente al defenderse de quienes la han llamado "vieja".

/ Gotham / Colaborador / Getty Images

El regreso de la historia de la serie Sex And The City es uno de los más esperados. Próximamente se estrenará la película "And Just Like That" que contará con el reencuentro de Carrie, Charlotte y Miranda, quince años después. Sin embargo, el tema de los años que han pasado sobre ellas es justamente lo que algunos no han llegado a comprender y las críticas sobre las arrugas y el aspecto de sus protagonistas, se ha convertido en un serio tema de conversación.