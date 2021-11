Viral: Niño vende su consola de videojuegos y trabaja de jardinero para comprarle un auto a su mamá

Resulta que el pequeño William se percató que su madre atravesaba un momento económico difícil, por lo que decidió decidido vender su videoconsola y hacer trabajos en el jardín para su vecinos para ayudarla, pues tiene tres hijos, tres perros y es soltera, siendo el único sustento de su hogar.

Ante esto, el adolescente quiso sorprender a su madre, pues esta no podía comprarse un auto para movilizarse, por lo que William se propuso ha hacer hasta lo imposible para conseguirle un auto.

“Vi por internet que una persona que vivía cerca vendía su coche, así que le ofrecí la consola a cambio. Como no me llegaba el dinero, me ofrecí a realizar trabajos de jardinería en su casa. Le pareció un buen trato y conseguí mi objetivo: un coche para mi madre", compartió William.

Krystal, madre del adolescente contó en Facebook que William llegó en casa y la dijo: “mamá, te he comprado un coche”, a lo que ella solo reaccionó con unas carcajadas, pero su hijo insistió en que saliera al jardín. Al bajar, Willian insistió: “Mamá, éste es tu coche” y le dio las llaves. Y, como escribió en las redes sociales: "Empecé a llorar. Me quedé sin palabras, mi hijo de 13 años me había comprado un coche. Pensé que era una broma, pero no... Me entregaron las llaves y los papeles del coche y me dije ‘esto está sucediendo ahora mismo”.

Si bien el automóvil necesita un poco de trabajo, la madre confesó que no puede estar más orgullosa de su hijo: "Es un niño muy bueno. Puede que tenga sus días, pero Dios mío, qué niño de 13 años le compra un coche a su madre... Tienes un corazón tan grande y te quiero...".