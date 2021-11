Ariana Grande recrea look de Si Tuviera 30 /

Ariana Grande nos ha demostrado una vez más que una de sus películas favoritas es "Si Tuviera 30". Esta vez, recreando el icónico look que utilizó Jennifer Garner en su personaje de Jenna Rink.

Ariana Grande no pierde la oportunidad de demostrar lo fan que es de la película "Si Tuviera 30". Hace tres años, la cantante recreaba algunas de las escenas en su videoclip "Thank U, Next". Ahora, recrea el look entero, de la mano de Donatella Versace.

TE RECOMENDAMOS: Taylor Swift y la canción de diez minutos dedicada a Jake Gyllenhaal

Fue en el programa de The Voice, donde fungió como coach, que Ariana Grande lució el vestido de Jenna Rink, a sus 30, en la escena de la fiesta de la revista de moda donde trabajaba. El vestido color verde del pecho, y distintos colores de la parte de abajo.