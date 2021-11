Científico asegura que los extraterrestres existen y que no se dirá hasta que esté lista la humanidad

No es la primera vez que alguien afirma que existe vida extraterrestre / Getty images

Asimismo, aseguró que han sido ellos quienes les han pedido a los grandes líderes que no revelen sus identidades, mucho menos detalles de la forma que tienen, cómo viven, o cuál es el propósito de que estén en contacto con la humanidad en la Tierra.

Para ser más específicos y de acuerdo con las palabras dichas por Eshed, los extraterrestres pidieron no ser revelados porque han llegado a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para realizar diversos experimentos en la Tierra, de los cuales no están autorizados a hablar.

El científico aseguró que Donald Trump está consciente de la existencia de estos seres / Getty images

Esta información la compartió Haim Eshed al diario Yediot Aharonot, ahí afirmó que estos seres sí existen y han estado en contacto con los seres humanos a través de la llamada "Federación Galáctica".

Además, el ganador del Premio de Seguridad de Israel dijo que "han estado esperando que la humanidad evolucione y llegue a una etapa en la que entendamos qué son el espacio y las naves espaciales".

Además, agregó que "los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista". El exjefe de la División Espacial del Ministerio de Defensa, de 87 años, dijo también que los extraterrestres han llegado a algunos acuerdos con el gobierno actual de Estados Unidos.

"Ellos desean investigar y comprender la estructura del universo a través de una cooperación que incluye una base subterránea secreta en Marte, donde hay representantes estadounidenses y alienígenas", reiteró

Lo más sorprendente de este caso, es que el investigador aseguró que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump los conoció y que "estaba a punto de revelar su existencia, sin embargo, la Federación Galáctica le impidió hacerlo, diciendo que deseaban evitar la histeria masiva ya que sentían que la humanidad necesitaba evolucionar y alcanzar una etapa en la que entenderemos qué son el espacio y las naves espaciales".

Cabe señalar que hay muchas personas que creen la historia de Eshed, y otras que también han dado la cara para salir a desmentirlo, como Nick Pope, quien solía investigar ovnis para una antigua división del Ministerio de Defensa británico y dijo que las afirmaciones del científico eran una "broma pesada o un truco publicitario para ayudar a vender" su libro. También dijo que las palabras de Eshed podrían haberse "perdido en la traducción".

