Taylor Lautner se compromete, conoce a su novia

En su cuenta de Instagram, Taylor Lautner compartió cómo logró cumplir todos sus sueños, gracias a que su novia Tay Dome, con quien lleva tres años de relación, aceptó casarse con él en una romántica e íntima velada.

En una habitación llena de rosas rojas tanto en ramos como pétalos en el piso, decenas de velas alrededor y una lámpara neón con el apellido "Lautner", como una forma de proponerle que ella aceptara ser su esposa, es como Taylor Lautner se hincó para pedirle a su novia Tay, que lo acompañara el resto de su vida.

"11 de noviembre de 2021. Y justo así, todos mis sueños se hicieron realidad", dice la descripción de la fotografía que confirma su compromiso. En otra, la pareja presumió el anillo de compromiso que consiste en un enorme diamante ovalado.

Taylor Lautner compartió en sus redes sociales algunas fotografías de su compromiso con su novia de tres años /

"No puedo esperar para pasar una eternidad contigo. Me amas incondicionalmente. Me soportas. Me tranquilizas cuando estoy ansioso. Me haces reír demasiado. Haces que cada día que pasas contigo sea tan especial. Y lo más importante, me haces una mejor persona. No puedo agradecerte lo suficiente por lo que has traído a mi vida. Te amaré por siempre", escribió en la fotografía.

Por su parte, su novia escribió estar feliz de casarse con su mejor amigo. "No puedo esperar a pasar toda mi vida contigo". Luego, compartió algunas fotos de lo que ella considera el mejor fin de semana de su vida.

Taylor Lautner y su novia Tay Dome confirmaron su relación en 2018, luego de asistir a una boda juntos. Sin embargo, poco se sabe de la joven ni de dónde conoció al actor, pues ella no se dedica al espectáculo.