Mujer se entera que su esposo es gay y aún así deciden permanecer casados

Definitivamente, el amor no conoce de límites, un claro ejemplo de esto sucede cuando una pareja decide aceptarse tal cual es, sin importar las cosas que hayan pasado, e incluso si la preferencia sexual de uno de los dos no corresponde a lo que en un principio conocieron.

Hacemos referencia a lo anterior, ya que te compartiremos la historia de una pareja que se hizo tendencia en las redes sociales, luego de que la mujer admitiera que su esposo le confesó ser gay.

Lo interesante, es que a pesar de la confesión, la mujer aseguró que ambos decidieron seguir juntos, sin importar las críticas.

A pesar de la situación atípica, Brynn Embley dice que el compromiso no se rompe, porque la química que existe entre ambos es simplemente extraordinaria.

Cabe señalar que Brynn Embley y Matthew Neilson estaban a punto de casarse cuando este último le confesó a su prometida que era gay. A pesar de que estaban a unos días de llegar al altar, la pareja no detuvo los planes y ya tienen cuatro años casados con dos hijos. Apenas hace unos días, Brynn decidió que era un buen momento para dar a conocer públicamente lo que ocurre al interior de su familia. “Mi esposo es gay, pero, seguimos casados. Mi esposo se siente más atraído por los hombres que por las mujeres. Aquel día, Matthew me miró a los ojos y me dijo que era gay, pero, también me dijo que quería estar conmigo porque yo lo hacía muy feliz”, fue el mensaje de la esposa.

En realidad, su esposo es pansexual. Más allá de su atracción por los hombres, Matthew ha reconocido que no tiene problemas para sostener relaciones sexuales con su esposa. Sin importar la atípica situación, la pareja sigue con su vida de forma normal. “Yo traté de ser honesto con ella y, a partir de ese momento, logramos que las cosas funcionaran. El sexo es bastante bueno y hay un sentimiento mutuo de felicidad por la familia que logramos construir”, dijo Matthew.

