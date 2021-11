Legacy of The Sith, la expansión que sienta las bases para otra década de SWTOR

Las modificaciones en estilos de combate no son exclusivas para nuevos jugadores o para personajes de nueva creación, el equipo creativo ha confirmado que los personajes existentes en el juego podrán utilizar esta característica a través de un sistema de “re manufactura” de creación de personajes.

En cuanto a la historia, Legacy of the Sith llevará a los jugadores a una aventura a los confines de la galaxia, incluido el planeta acuático Manaan en busca de Darth Malgus. La actualización principal aumentará el número máximo de niveles que los jugadores pueden alcanzar en 5 hasta el nivel 80. Los desafíos más difíciles hasta ahora Star Wars: The Old Republic también se presentarán con nuevas misiones colaborativas que incluyen un Flashpoint ambientado en una tumba en la cima de una montaña en el remoto planeta Elom, así como una operación en los restos de una estación de investigación del espacio lejano.

“Trabajar en una franquicia como Star Wars te da una libertad casi absoluta con las temáticas, puedes hacer un western, una historia de samuráis, puedes hacer una historia de espías, se pueden hacer muchas cosas con este universo, es por ello que con Legacy of The Sith creemos que el juego se refresca y actualiza para ofrecer no solo un argumento interesante sino que pone los cimientos para lo que queremos hacer hacia 2022 y tenemos muchas cosas grandes que vendrán al juego en los próximos meses, Legacy of The Sith es solamente el cimiento de lo que será Star Wars The Old Republic para los próximos 10 años”. Señaló Charles Boyd.

La expansión Legacy of The Sith estará disponible a finales de año de manera gratuita para todos los usuarios suscritos de Star Wars The Old Republic en PC y a través de Steam.

Por Octavio Castillo