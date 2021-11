SRS-NB10: bocinas personales para todo el día

Esta semana evaluamos una de las nuevas propuestas de Sony para el trabajo desde casa: las bocinas de cuello SRS-NB10, una gran alternativa a los in-ear o a cualquier audífono para gaming. Estas bocinas inalámbricas brillan por su calidad, tecnología, un micrófono estelar y una duración de la batería extensa. Su elegante diseño destaca profesionalismo, así como funcionalidad y ergonomía.

Especificaciones

Peso: 113 gramos

Conectividad: Bluetooth 5.1

Tecnología especializada: Bocinas direccionales, Cancelación de ruido en el micrófono, Multipoint bluetooth

Funciones, compatibilidad y sonido

Al sacarlos de la caja encontramos que son ligeros y flexibles. Cuando los prendemos, escuchamos una agradable voz femenina que nos informa que el dispositivo está prendido y también cuando se conecta vía bluetooth a la fuente de sonido.

Las bocinas inalámbricas tienen controles en la cara interior, que nos permiten ajustar el volumen, pausar algo en reproducción, silenciar el micrófono y apagar o prender el dispositivo. Desgraciadamente, no ofrece muchas opciones para configurar el sonido; y estas tampoco están disponibles en la app de auriculares Sony.

Este gadget no ofrece mucha privacidad ya que, aunque son direccionales y van directamente a tus oídos, en realidad puede ser escuchado por personas a tu alrededor. El sonido tiene una calidad regular, da la impresión de que pasa por un filtro. Si comparas unos audífonos on-ear con noise cancelling a estos, encontrarás una gran diferencia.

El micrófono es la función que tiene tecnología de punta ya que es extremadamente claro y no sólo reduce el ruido ambiental, sino que tampoco se activa accidentalmente con algo que no sea tu voz. Inclusive si el ruido ambiente es fuerte pero no es vocal, el micrófono no lo va a transmitir. También destaca que a pesar de tener la bocina al máximo volumen, éste no genera retroalimentación con el micrófono y no escucharás eco en tus llamadas.

Los SRS- NB10 cuentan con multipoint bluetooth que teóricamente, te permite conectarte a un celular y a una computadora al mismo tiempo. Esta función no fue posible probarla ya que, aunque lo intentamos con varios dispositivos, sólo se pudo conectar con uno a la vez. Intentamos con un celular Android y una Chromebook, pero al parecer no están soportadas por Sony. Así que para esta función toma en cuenta que no necesariamente va a funcionar con 2 de tus dispositivos al mismo tiempo. De hecho, Sony especifica que no es posible conectar una computadora con macOS y un iPhone.

Hablando de conexión Bluetooth, ésta tiene un alcance largo. Al probarla, alcanzamos hasta 5 metros. Si la fuente está detrás de un muro, el alcance baja a tan sólo 1 metro. Con 2 puertas de madera como obstáculo, el alcance se redujo a 2.5 metros.

La batería tiene una duración de 20 horas de uso constante. Con un ritmo de uso intermitente, su rendimiento fue de aproximadamente 27 horas. Probamos una carga rápida de 10 minutos, que permitieron una hora de uso ininterrumpido. Para llegar al 100% de batería, tuvimos que dejarlos cargando por aproximadamente 4 horas. Es posible revisar los niveles de la batería presionando el botón de poder y cuando esté baja recibirás una notificación.

Diseño y ergonomía Al colocarnos estas bocinas en el cuello, se sienten cómodas y ligeras, al punto que olvidas que las lleva puestas. Es mucho más fácil usarlas, ya que descansan sobre los hombros. La banda que tienen es flexible lo que también logra adaptarse a la ropa. Estas se encuentran disponibles en gris carbón y blanco con un terminado textil elegante, discreto y futurista; sin llamar la atención o verse ostentoso. No cuenta con ninguna funda o estuche, así que al transportarlas pueden sufrir rayaduras. No realizamos ningún shock test, pero la fabricación y flexibilidad nos permite asumir que pueden sobrevivir una caída de al menos 2 metros. Tiene una resistencia al agua moderada, para llovizna y sudor, aunque queda claro que las partes vulnerables están protegidas por el material. Conclusión El mercado de los auriculares y bocinas ha tenido muchas nuevas e interesantes propuestas de dispositivos inalámbricos, y los SRS-NB10 son una propuesta dirigida a las personas que están haciendo home office y que pasan la gran mayoría de su vida en juntas o clases. Esta propuesta de Sony ha mejorado mucho contra modelos pasados, ya que tiene una excelente implementación, pero se queda corta en funciones. Si éstas estuviesen más pulidas, harían de este dispositivo algo esencial. Uno de los problemas centrales es que el sonido no es tan fiel como nos gustaría. ¿Estas bocinas personales tendrán uso después de que regresemos a clases presenciales o a la oficina? Lo dudamos, ya que el sonido se puede escuchar por la gente que te rodea. Pero creemos que sí pueden tener un espacio en casa, porque te dejan estar alerta de lo que ocurre a tu alrededor. Con este gadget pudimos liberarnos de usar audífonos todo el día y movernos mientras trabajábamos o jugábamos. Calificación: 7 Por Ken Luna Tanamachi Zmień sposób pracy z domu na lepszy i wygodniejszy - naramienny, bezprzewodowy głośnik SRS-NB10 może Ci w tym pomóc! https://t.co/rexbmsMTdO pic.twitter.com/2uVOrvE9eh — Sony Polska (@SonyPolska) November 20, 2021