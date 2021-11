Reboot de 'El Principe del rap' estrena su primer avance

Los reeboots de series y películas se han puesto de moda, y tras un año lleno de rumores, la nueva versión de 'El Principe del rap' dio a conocer su primer avance oficial como 'Bel Air', la reimaginación de la popular serie de humor.

En esta ocasión Will Smith ha decidido ceder el papel del reboot a Jabari Banks, aunque eso no quiere decir que Smith no estará presente, pues esta vez fungirá como productor de dicha serie.

