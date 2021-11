Papá divorciado le da buen ejemplo a sus hijos al comprarle flores a su exesposa

Cuando Billy compartió su acción en las redes sociales en el 2017 fue duramente criticado, pues muchos no estaban de acuerdo en que mantuviera el lazo después de que le había puesto fin a su matrimonio.

Cabe señalar que ahora que ha pasado el tiempo, la acción de este hombre se volvió a hacer viral en la red y sorpresivamente, ahora las opiniones están divididas.

Y es que poniéndole atención a la acción, Billy Flynn Gadbois subió su reflexión a una página de Facebook llamada “El Amor es lo que Importa”. En ella, el papá admitía que seguía dando detalles a su exesposa con el fin de darle un buena lección de vida a sus hijos; por ejemplo, regalarle flores y una tarjeta en el día de su cumpleaños.

Para él, más allá de las diferencias que llevaron al divorcio, lo más importante era enseñar a sus hijos que siempre se debe tratar con respeto a las mujeres y, sobre todo, a quienes formaron parte importante de su vida.

El hombre solo quiere darle un buen ejemplo a sus hijos / Facebook/ Billy Flynn Gadbois

“Hoy es el cumpleaños de mi exesposa, así que me desperté temprano para comprarle flores, una tarjeta y su regalo. Después le di todo a mis hijos para que ellos le entregaran los regalos y además les ayude a que le prepararan el desayuno. Muchas personas me preguntan, ¿Por qué lo hago? Me molesta que me pregunten eso constantemente”, dijo el papá

“Yo estoy criando a dos pequeños hombres. El ejemplo que yo les muestre sobre cómo tratar a su mamá es algo que impactará la forma en que ellos tratarán a las mujeres que formen parte de su vida. Es algo muy importante para sus relaciones en el futuro. Más en nuestras circunstancias de estar divorciados. Si no le estás dando un buen ejemplo a tus hijos, yo creo que debes cambiar el enfoque como papá. Da un buen ejemplo, porque esto es algo que va más allá de nuestro ego. Formen buenos hombres, formen mujeres fuertes. Por favor. El mundo los necesita más que nunca”, fue el mensaje de Billy Flynn.

¿Tú qué opinas? ¿Actuó correctamente?

