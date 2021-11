Reto visual: Encuentra la palabra oculta en menos de 10 segundos

Existen infinidad de cosas en las que podemos entretenernos en las redes sociales, desde páginas, videos, blogs escritos, juegos online e incluso retos visuales, como el que te compartiremos a continuación.

Y es que admítelo, los retos visuales nos gustan a todos porque nos entretienen mucho, y en esta ocasión para que no te aburras en tu casa, te compartiremos uno que te encantará.

Se trata de encontrar una palabra oculta en una sopa de letras, y solo tienes 10 segundos para lograrlo.

Pon a prueba tu nivel de concentración y observación, toma en cuenta que necesitarás velocidad y creatividad para resolverlo.

E incluso, si quieres hacerlo más interactivo puedes decirle a tus amigos que lo hagan al mismo tiempo y que gane el mejor.

Pon atención a todas las letras y utiliza tu poder de observación para encontrar la palabra escondida. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 10 segundos para responderlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

