Mamá pide dejar de felicitar a los padres que cuidan a sus hijos

¿Por qué parece que la crianza de los hijos es una responsabilidad para las mamás y un acto de generosidad de los papás? Una mujer en TikTok se hizo viral al quejarse de la gente que felicita a los hombres y los trata como héroes por el simple hecho de ayudar en la crianza de sus hijos.

Chloe Sexton, madre de un bebé de menos de un año de edad, mostró su inconformidad sobre la visión que se tiene sobre la crianza de los hijos, sobre todo cuando al papá lo felicitan por encargarse de su hijo cuando para las mujeres parece que es más que su obligación.

Chloe Sexton, tiktoker, pide que dejen de tratar a los papás como héroes cuando se encargan de la crianza de sus hijos /

Chloe contó su experiencia sobre cómo un día, cuando su esposo tenía un día libre en el trabajo, fue a ayudar a su esposa a su negocio y mientras cuidaba al bebé, la gente se acercaba a felicitarlo y tratarlo como un héroe, solo por hacerse cargo del niño.

"Soy dueña de un negocio, mi esposo tiene un trabajo. No hay nada más claro, ¿cierto? Mi repostería requiere que compre ciertos ingredientes cada semana. Ustedes me vieron en videos cargando casi 200 kilos de harina estando embarazada [...] pero la semana pasada mi esposo tuvo un día libre y decidió ir conmigo a la repostería y cuidar al bebé... ¿cómo les explico que a este hombre lo trataban como si fuera un héroe?", decía molesta al evidenciar que su esposo era aplaudido por cuidar al bebé, como si no fuera parte de su responsabilidad.

Mientras ella se encarga de su bebé todos los días, embarazada cargó costales de harina y mantequilla, nadie le decía nada. Sin embargo, su esposo, por un día, era visto como alguien extraordinario. "Mi esposo va al restaurante, al negocio de mamá y la gente está de 'wow, mírate, trabajas muchísimo'. Literal alguien pasó a su lado y le dijo 'Dios mío, ese es un bebé enorme'".