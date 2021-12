Huésped de Airbnb en CDMX, narra aterradora experiencia con anfitrión, se hace viral

Si crees que has tenido la peor de las experiencias en un Airbnb, seguramente no has escuchado la de este joven que se hizo viral luego de contar cómo su anfitrión prácticamente lo hostigaba. Acompáñenme a ver esta historia.

En Twitter, un usuario llamado @juanbigotes, contó su terrible experiencia en un Airbnb en la Ciudad de México. Y aunque no quiso revelar la identidad del anfitrión, otras personas han contado que vivieron lo mismo, que es imposible pensar que se trate de una mentira.

"Me acabo de hospedar en un Airbnb muy creepy. Me recibieron con globos y mi nombre escrito por todas partes. Cartas de bienvenida y se metieron a mi perfil para imprimir mi cara y poner en varios lugares. Incluso saben que soy antropólogo. No sé que pensar", escribió en el tweet donde se puede ver la habitación con globos casi desinflados y una hoja impresa con su foto.

No mamen me acabo de hospedar en un Airbnb muy muuuy creepy. Me recibieron con globos y mi nombre escrito por todas partes. Cartas de bienvenida y se metieron a mi perfil para imprimir mi cara y poner en varios lugares. Incluso saben que soy antropólogo. No se que pensar 🙃. pic.twitter.com/6izlmU31Ob — Doparlitos (@JuanBigotes) November 22, 2021

Incluso la hoja decía algunos comentarios que podría poner en las reseñas de la aplicación y hasta le pidieron que si no le ponían cinco estrellas, lo platicaran para llegar a un acuerdo.

Ay no, de verdad no puedo con esto 🤣 pic.twitter.com/2g8ciLZ6BP — Doparlitos (@JuanBigotes) November 22, 2021

"El lugar no estaba limpio, el baño tampoco. El colchón era inflable y se desinfló a media noche. Los globos ya tenían días inflados porque se notaba en lo aguado. Y lo peor que tanto verbalmente como por escrito en sus cartas, el anfitrión estaba insiste e insiste en qué por ningún motivo le diera menos de 5 estrellas. Que porque ese tipo de bienvenidas lo valían todo y que yo soy especial", continuó.

La publicación alcanzó más de diez mil likes e incluso usuarios encontraron otras publicaciones donde personas se quejaban de lo mismo. Internautas encontraron al anfitrión en Airbnb y varios de los comentarios parecían sospechosos pues decían las frases exactas que proponía el anfitrión. Otros más se quejaban y este respondía de manera pasivo-agresiva.

¿Cuál ha sido tu peor experiencia?