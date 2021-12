Christian Nodal y Belinda se han convertido en una de las parejas más queridas del espectáculo. Por esa razón, un reciente video donde el cantante supuestamente le hace un desplante a su pareja, alertó a sus seguidores quienes lo criticaron seriamente.

Un video de la celebración del cumpleaños de Christian Nodal se hizo viral recientemente, luego de que sus fans notaran una actitud hacia Belinda que no les agradó del todo. En las imágenes se puede ver cómo reaccionó de forma molesta a un gesto de Belinda que pretendía ser divertido.

Christian Nodal se encontraba con sus amigos más cercanos, celebrando su cumpleaños en un restaurante. En un momento, los invitados aprovecharon para partirle un pequeño pastel y cantarle las mañanitas.

Belinda, a un lado de Christian, utilizaba una cuchara y un plato para hacer ruido y alentar la celebración. Pero fue justo al momento en que terminaron de cantar, que Nodal volteó con cara de desagrado y empujó el brazo de Belinda para que dejara de tocar.

El gesto provocó duras molestias entre internautas quienes no dudaron en criticar a Nodal por su actitud ante el detalle de Belinda de amenizar la celebración. Algunos otros, coincidieron con que tal vez el gesto se trataba solo de un malentendido.

"Para mí son una pareja dispareja", "lo más sano que pueden hacer Christian y Belinda es ya no exponerse tanto, más vale solos que mal acompañados, se supone que están con los "amigos" y graban esto, las cosas no siempre son lo que parecen", "A mí también me choca que hagan ese ruido con los platos", "Por qué le hace eso a mi Beli", son algunos de los comentarios que recibió el video.

Se desconoce de cuándo sea el video y el contexto mismo pues se sabe que el cumpleaños de Nodal sea en enero y tal vez entre las bromas, actuó de esa manera o simplemente el ruido del plato le afectó el oído.