Khloé Kardashian reacciona a la infidelidad de Tristan Thompson

Una de las acciones más dolorosas que puede experimentar un ser humano sin duda es la infidelidad, y no es para menos, ya que enterarte de que la persona que más te importa y más amas te ha engañado, puede desencadenar dentro de ti inseguridades, distanciamiento social y hasta depresión.

Hacemos mención de lo anterior ya que recientemente se dio a conocer la noticia de que Tristan Thompson le fue infiel una vez más a Khloé Kardashian.

Muchos pensaron que ante la noticia la socialicé tardaría en salir a dar la cara, sin embargo, con mucha madurez y objetividad utilizó sus redes sociales para dejar el contundente mensaje, en el cual asegura que tiene cosas más importantes que hacer que darle peso a situaciones negativas.

Supuestamente la pareja estaba haciendo todo lo posible para estar bien / Getty images

Por si no te sabías el contexto, te contamos que ayer se dio la noticia de que Thompson sostuvo una relación fugaz con Maralee Nichols, con la cual procreó un hijo.

Y por supuesto que dicha noticia desconcertó a muchos, ya que nadie se esperaba que en el tiempo que supuestamente estaba bien con Khloé le hubiera sido infiel.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el jugador de baloncesto hace algo así, pues ya han sido varios los disgustos que le ha dado a la Kardashian.

Pues a pesar de tener una hija juntos, el deportista le ha sido infiel a la empresaria en múltiples ocasiones, sin embargo, el caso más polémico fue el de Jordyn Woods.

Ahora, Tristan se encuentra en el ojo público una vez más, pues su entrenadora personal, Maralee Nichols presentó una demanda por manutención en contra del jugador de la NBA, al asegurar que Tristan la embarazó el pasado mes de marzo, cuando Khloé y él estaban tratando de retomar su romance.

Mientras que Tristan aceptó haber tenido una “aventura” con Nichols la noche de su cumpleaños, Maralee asegura que su romance inició cinco meses antes de ese evento y continuó después del embarazo.

Con respecto a lo anterior, la estrella de Keeping Up With The Kardashians mandó un mensaje crítico en la famosa red social de Instagram luego de que se hiciera pública la nueva polémica.

“Simplemente no tengo tiempo para la energía negativa e incluso cuando lo tengo, todavía no lo tengo”, escribió Khloé, dando a entender que no dejará que la nueva infidelidad de Thompson le afecte.