Joshua Bassett y su respuesta a Drivers License de Olivia Rodrigo

Joshua Bassett demuestra que en las relaciones amorosas siempre hay dos versiones de la historia y tras el éxito de Olivia Rodrigo con "Drivers License" y todos los temas que hablaban sobre su ruptura sentimental, él mismo ha decidido contar su propia versión y cómo le afectaron los ataques por haberlo puesto como el malo.

TE RECOMENDAMOS: Christian Nodal criticado por desplante que le hizo a Belinda: Video

Si alguna vez escuchaste "Drivers License" de Olivia Rodrigo pero no la conoces del todo, te hacemos un resumen para comprender la situación. Olivia Rodrigo saltó al estrellato luego de protagonizar la serie de High School Musical para Disney+. Ahí conoció a su co-protagonista y luego novio, Joshua Bassett, a quien acusa Olivia de haberla dejado y cambiado por la cantante Sabrina Carpenter. Ahora, Joshua Bassett responde a Olivia con tres canciones tituladas "Crisis", "Secret" y "Set Me Free".

QUIZÁ TE INTERESE: Checa el primer avance de la reunión de Harry Potter

Joshua Bassett cuenta su versión de la historia

En Crisis, Joshua Bassett hace total referencia a Olivia Rodrigo. La canción inicia confesando la razón por la que decidió componer ese tema. Su disquera le dijo "nunca desaproveches una crisis" y él ahora intenta seguir los pasos de Olivia a quien tacha de no desperdiciar ninguna, muy a pesar de él e incluso poniéndolo como el malo de la historia. "Pero no te atrevas a actuar como si yo no te hubiera amado, como si a mí no me hubiera dolido. ¿No te preguntas si estoy bien después de lo que hiciste?", dice un fragmento de la canción donde también la acusa de haber utilizado su relación como una táctica para impulsar su carrera.

"Pero eres sensacionalista, sigue avivando el fuego de los titulares", continúa Joshua Bassett quien da señales de haber sufrido depresión por las amenazas que recibió por supuestamente romperle el corazón a Olivia.

Bassett concluyó revelando que fue Olivia quien decidió terminar, en primer lugar.

LEE TAMBIÉN: Tras 10 años juntas, Little Mix anuncia 'descanso' por tiempo indefinido

¿Olivia Rodrigo lo dejó por alguien más?

En su segunda canción "Secret", Joshua hace referencia a que había un tercero en discordia, que la misma Olivia le confesó diciendo que tenía un crush con él pero que supuestamente lo iba a olvidar. Aparentemente no lo hizo pero Joshua le asegura que "su secreto está a salvo" con él y no se dedicará a contar sus intimidades, como ella lo hizo.

Además, lanzó un fuerte ataque diciendo que cuando ella deje de hacerse la víctima, seguramente sus canciones no sonarán igual, haciendo referencia al éxito que ha tenido y los premios que ha ganado con los sencillos dedicados a él.

La depresión que vivió con los ataques en su contra

Joshua Bassett se enfrentó incluso a amenazas en sus redes sociales por supuestamente romperle el corazón a Olivia Rodrigo. En su tema "Set Me Free", Bassett habla de cómo tuvo que pretender con su mamá que todo estaba bien cuando en realidad estaba seriamente afectado por los comentarios que recibía por los fans de Rodrigo.

Bassett se sincera y le dice a Rodrigo que no es necesario lastimarlo tanto y exhibirlo de esa manera, que lo libere y deje de herirlo solo para que ella se sienta mejor.

Las versiones de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo no ha hablado al respecto aunque sus canciones ya han dicho suficiente. En Drivers License hace referencia por primera vez a Sabrina Carpenter, en Deja Vù, asegura que él la conquistó igual que a Olivia y que seguramente él vivía constantes Deja Vùs cuando está con ella. En "Traitor" menciona cómo él la dejó para irse con Sabrina tan solo unas semanas de haber terminado y en "Good 4 U", muestra cómo parece que a él no le afectó la ruptura.

Actualmente Olivia Rodrigo tiene una relación con el cantante Conan Gray.