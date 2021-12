Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, un remake fiel

La llegada de un remake nuevo de alguna generación pasada de Pokémon trae consigo dos aspectos: recordar un poco el camino recorrido por la franquicia, mientras que también apreciar lo que esta franquicia ha evolucionado. Como parte de las celebraciones del 25 aniversario de Pokémon, a principios de año se anunció el lanzamiento de los remakes de Diamond & Pearl, títulos que aparecieron en el Nintendo DS hace 15 años. Ahora tras unos meses de espera, es momento de revisar lo que el estudio japonés ILCA ha logrado con Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.

Antes de hablar de los remakes, es necesario ubicar un poco lo que los títulos originales presentaron. En su momento, Diamond & Pearl trajeron a la cuarta generación de la franquicia una cantidad limitada de cambios en cuanto a mecánicas de juego. Sin embargo, el punto donde destacaron fue el uso de la tecnología inalámbrica y Wi-Fi incluidas en el Nintendo DS. Esto permitió conectar a los jugadores como nunca antes se había hecho. Transferir Pokémon alrededor del mundo, utilizar una pantalla táctil y tener un mayor nivel de detalle fueron algunos de los aspectos que convirtieron a esta generación en una de las más exitosas.

Ahora sí ¿qué podemos esperar de Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl? Como todo juego en la línea principal de Pokémon, un RPG donde recorreremos toda una región, -Sinnoh, la última inspirada en Japón- donde en el camino se pueden capturar a los pequeños monstruos de bolsillo para coleccionarlos o utilizarlos en tu equipo, entrenarlos y enfrentar a los 8 lideres de gimnasio para competir en la Liga Pokémon. Al mismo tiempo, enfrentar al sindicato criminal en turno, el Team Galactic, quienes buscan crear un universo alterno a través de alguno de los Pokémon Legendarios de la región.

Gameplay

Al ser un remake, podemos esperar algunos cambios a la fórmula de los títulos originales, que aunque no son muchos, vale la pena mencionar. El primer detalle que los jugadores veteranos tendrán en cuenta será el Pokétch. En las versiones originales, éste era un tipo de smartwatch muy adelantado a su época -antes que existieran la gran cantidad de dispositivos que tenemos en la vida real- y que se encontraba como parte de la pantalla táctil del Nintendo DS. En esta ocasión, la pantalla del Pokétch se encuentra en la esquina superior derecha, pudiendo quitarla para evitar que nos estorbe, o hacerla más grande para poder interactuar con esta. Todas las funciones del original se encuentran en esta versión, respetando el estilo visual de entonces.

Junto a esto, tenemos la lista de los Hidden Moves, movimientos especiales que permiten interactuar con el escenario del juego, ya sea cortando ciertos elementos, moverse a través de cuerpos de agua, o transportarse de una ciudad a otra de forma más sencilla. En su momento, estos movimientos se volvieron un tema entre los jugadores de esta generación, ya que su número se había incrementado y tener a uno o dos Pokémon que aprendieran exclusivamente estos movimientos arruinaba hasta cierto punto el balance de los equipos. En generaciones recientes se retrabajó la presentación de estos movimientos, evitando tener que enseñarlos a los Pokémon de nuestro equipo para invocarlos. Ahora, estos movimientos son parte del Pokétch, permitiendo “llamar” a un Pokémon salvaje para ayudarnos en nuestro camino. Este es uno de los cambios más importantes que traen estos remakes y el cual se agradece de gran manera.

Otro aspecto importante a mencionar es el crecimiento de nuestro equipo. Si bien el original Pokémon Diamond & Pearl trajo consigo una de las regiones más complicadas -y la Campeona más temida por algunos- en esta ocasión las nuevas mecánicas de la franquicia ayudan a los jugadores a tener un camino más sencillo. Mientras que en generaciones pasadas compartir experiencia era algo que se dejaba a la decisión de los jugadores, ahora todos nuestros Pokémon, participen o no en combate, obtienen experiencia -y con el tiempo, suben de nivel. Esto quita un poco la dificultad del original, o por lo menos las batallas constantes para incrementar sus niveles, pero al no permitir elegir esta opción, algunos jugadores veteranos podrían sentir que esta versión puede ser mucho más sencilla. Sin embargo, los enfrentamientos contra líderes de gimnasio y el Elite Four, siguen siendo un reto que pondrá a los jugadores a realizar sus mejores estrategias.