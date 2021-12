¿Está enamorada? Ángela Aguilar da detalles de su vida amorosa

Ángela Aguilar es una de las cantantes de música regional más reconocida, pues a su corta edad ha logrado posicionarse como una de las favoritas, no solo por su inigualable estilo al momento de vestir, también por su prodigiosa voz.

Relativamente ha pasado poco tiempo desde que la cantante comenzó su carrera musical, pues con tan solo 18 años se ha coronado como “La Princesa del Regional Mexicano, y además ya la siguen millones de usuarios en las redes sociales.

Y es justo porque su popularidad ha incrementado que cada vez son más los usuarios de la red que están al pendiente de ella y de lo que pasa en torno a su vida amorosa, y aunque la cantante ha dado pocos detalles de la misma, lo cierto es que hace poco se sinceró y reveló qué es lo que está ocupando su corazón en este momento.

Fue durante una entrevista para el periodista David Valadez de Univisión en donde Ángela Aguilar fue cuestionada acerca de su vida amorosa por lo que ella aseguró que actualmente está “súper enamorada”, sin embargo, no se trata de un hombre sino de su música, pues señaló que está totalmente enfocada en su carrera musical y en su primera gira como solista, la cual, está programada para inicios del 2022.

Pero no demos por hecho lo anterior, ya que recientemente la cantante causó confusión entre sus seguidores al hacer un comentario que dejó entrever que podría tener novio en la actualidad.

“Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios”, dijo la hija de Pepe Aguilar.

Además de hablar sobre lo que ocupa su corazón en este momento, Ángela habló sobre la gira que dará en solitario el próximo año y lo emocionada que se siente al respecto, de hecho, comentó en conferencia de prensa que se daría un espacio para promocionar su disco “Mexicana enamorada”, para la cual tiene programadas un total de 12 fechas por distintas ciudades de Estados Unidos.

Por la información que se tiene hasta el momento, su tour iniciará el 18 de marzo de 2022 cuando se presente en Phoenix, Arizona, y culminará a finales de abril pues se espera que retome los conciertos junto a su padre, su padre y su tío, Antonio Aguilar Jr. quien se sumará al espectáculo.

Algunas otras ciudades en las que se presentará Ángela son San Francisco, Los Ángeles, Stockton, Las Vegas, San Diego, Dallas, San Antonio, McAllen, Nueva York, Washington y Chicago.