Mi Watch, un reloj dinámico para todo usuario

El Xiaomi Mi Watch es un reloj inteligente que te permitirá conocer tus habilidades como deportista, pero sin llevarte al límite y ofreciéndote las herramientas necesarias para alcanzar tus objetivos.

Su aspecto minimalista, guarda un gran rendimiento que la competencia en el mercado envidiará, empezando sobre todo por su precio de venta.

Especificaciones

Pantalla: 1.39 pulgadas AMOLED 326ppp

Batería: 420 mAh

Resistencia al agua

Peso: 32g.

Bluetooth: 5.0

Rendimiento

El encendido y la configuración de este dispositivo es rápida; amigable para quienes quieren probar suerte con su primer reloj inteligente o no tienen mucha experiencia con ellos.

Constatamos que la duración de la batería en condiciones de uso normal llegó a rendir más de 2 semanas empleando la configuración de fábrica, un récord muy llamativo que lo pone frente a frente con otras opciones de gama alta. A lo largo de estos días de prueba empleamos el sistema de alerta de notificaciones, el oxímetro, así como del sistema de activación por gestos que provoca que la pantalla se encienda cuando giramos la muñeca.

La carga de la batería se completó en tan solo una hora con 40 minutos. Pese a que podemos disfrutar del Mi Watch sin que esté conectado a tu teléfono inteligente, recomendamos utilizar la aplicación oficial.

Si deslizamos la pestaña principal hacia abajo encontraremos las notificaciones recientes, si pasamos el dedo hacia arriba encontraremos los atajos a algunas configuraciones, mientras que si deslizamos a la izquierda encontraremos algunas tarjetas que nos muestran el clima, nuestro nivel de oxígeno en la sangre o qué tan estresados nos encontramos en ese momento.

Es importante mencionar que no incorpora Wear OS o TizenOS, opta por un software de casa que, si bien no se queda atrás frente a sus competidores, está un poco limitado al momento de querer contestar mensajes o realizar actividades en particular. Por otro lado, no cuenta con micrófono, por lo que no podrás tomar una llamada sin tener que sacar tu teléfono del bolsillo.

La parte superior revela dos botones con múltiples propósitos, el principal nos conduce al menú con todas las funciones que integra el reloj, el segundo es un acceso directo a los de 117 modos de deporte que puede registrar a lo largo de su práctica.