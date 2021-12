Jennifer Aniston estalla ante los rumores de embarazo que con el tiempo la siguen acechando

Jennifer Aniston ya no puede más, y es que recientemente explotó contra los rumores de embarazo que la han acechado durante toda su carrera profesional.

Bien sabemos que por décadas la actriz ha preferido guardar silencio respecto al tema y siempre mantuvo un margen al momento de que los medios de comunicación le preguntaban acerca de sí tendría o no hijos.

Pudiera pensarse que ante esta postura a Jennifer en ningún momento le afectó el hecho de que se crearan rumores en torno a un embarazo, pero como dicen por ahí, el tiempo lo dice todo y al parecer esta situación al final afectó de sobremanera a la actriz.

Y es que hace poco se sinceró como nunca con The Hollywood Reporter, al contar que debido a los abundantes rumores falsos sobre si había escogido su carrera profesional antes que la personal por el hecho de no haber tenido hijos, se llego a sentir presionada y muy dolida por la sociedad.

"Nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico, por qué no puedo… ¿Puedo tener hijos?”, dijo.

Por la forma en que lo contó todo parece indicar que la actriz explotó, y al perder la paciencia aseguró: "No sé por qué hay una vena tan cruel en la sociedad".

Cabe señalar que en los últimos años se han creado rumores falsos en torno a Aniston, como por ejemplo que estaba embarazada de gemelos, que no quería tener hijos para conservar su silueta o por ser egoísta.

Y aunque no aclaró nada respecto a lo anterior, lo cierto es que la actriz aprovechó la oportunidad para también hablar sobre las diferencias que existen alrededor de las funciones del sexo: "Los hombres se pueden casar todas las veces que quieran; a las mujeres no se nos permite”.

"La gente ciertamente se proyecta sobre ti. Así que despareces todo lo que puedes, te diviertes, coges esos papeles raros, recuerdas que tienes un grupo maravilloso de amigos y tu vida es bendecida y haces lo mejor que puedes".