Suegra compra pijamas par todos sus nietos menos para el hijastro de su hijo

Una suegra que no entiende que la nuera viene con todo e hijo y que si su hijo es feliz, ella debe aceptar también al hijastro, aunque no sea de su sangre. Una abuela se hizo viral por comprarle pijamas navideñas a todos sus nietos menos al hijastro de su hijo.

Con la Navidad, llega el recordatorio de la importancia de la unión familiar y por qué no, las sesiones de fotos para recordar. Por eso, una mujer de Inglaterra compró para sus cuatro nietos, pijamas para que combinaran entre sí en una sesión de fotos. Sin embargo, la mujer olvidó una pijama: la del hijastro de su hijo.

A la suegra no le importó no comprarle la pijama al hijo de su nuera pero sí decidió incluirlo en la foto. Así, el trato que le dio al niño se hizo viral y la mujer fue exhibida en Facebook por excluir de manera cruel al niño.

"¡Algunas personas por ahí sin corazón! Una amiga mío está casada. La suegra compró pijamas a juego para todos los niños EXCEPTO el que no pertenece a su hijo. ¿Ella está equivocada? ", dice la publicación donde se puede ver una foto en la que cuatro niños aparecen con su pijama navideña y al fondo, un niño mayor con una pijama normal.

La publicación se hizo viral a los pocos días. Internautas criticaron la actitud de la suegra y consideraron inaceptable su actitud.

"Yo no habría dejado que mis hijos usaran la pijama o salieran en la foto", "Su hijo debería decirle algo", "Podría no ser de su sangre pero es un niño inocente", "la sangre no hace a la familia", fueron algunos de los comentarios en la publicación que ya se ha compartido casi 200 veces y ha recibido más de 600 comentarios.

¿Tú qué habrías hecho si fueras la suegra o si fueras la nuera y hubieras visto que excluyeron a tu hijo?