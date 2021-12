Novia le pide a la ex de su pareja que elimine sus fotos y todas sus redes sociales

Si no somos emocionalmente estables, los celos podrían hacernos perder la cabeza, llevarnos a actuar de maneras erróneas y hasta perder a la persona que amamos por no medir nuestros impulsos, tal cual le paso a una chica, que después de ver que su novio seguía a su ex en las redes sociales, decidió escribirle para pedirle que eliminara sus fotos y de paso todas sus cuentas.

La historia que te contaremos a continuación parece sacada de una telenovela, pues una joven explotó de celos luego de enterarse que su novio le seguía dando ‘likes’ a las fotos de su ex.

También puedes leer: Tiktoker convierte su casa en cine para entretener a sus sobrinos

Debido a que no pudo controlar el impulso, la mujer optó por pedirle amablemente a la expareja de su novio que, por favor, ya no subiera fotos en traje de baño o en ropa interior.

De acuerdo con el argumento de esta usuaria, su novio no dejaba de ver dichas fotos y eso estaba generando problemas en su nueva relación.

La historia de celos dio un giro radical cuando a través de su cuenta de Twitter, la usuaria @mati_cuds2, dio a conocer las capturas de pantalla que le envío una amiga que estaba siendo acosada por la actual novia de su exnovio.

Quizá te interese: Reacción de perrito se hace viral al ver cómo sus dueños se comprometen

“Hola, linda. Mira, quería decirte que hace tiempo me dijo mi novio que estuvieron un mes antes de que lo mío con él se hiciera oficial. Todavía lo tienes en mejores amigos de Instagram, al igual que a mí, y no quiero que subas más fotos en ropa interior. Es más, si es necesario, no subas más fotos, porque siempre tenemos discusiones por ti y me haces sentir incómoda. Además, nadie te va a tomar en serio si subes fotos así. Es un consejo, nada más”.

Por si esto no fuera suficiente, la novia, que en redes sociales ha sido etiquetada como "tóxica", fue más allá e insultó directamente a la ex de su novio.

Te recomendamos: Mujer dice que Steve Jobs vendió su alma al diablo para crear Apple

“Elimina todas tus fotos, porque mi novio te sigue y siempre tenemos pelas por tu culpa. Es increíble que no tomes en serio lo que te he pedido y siempre me dejes en visto. Claro, como ahora estás más flaca, subes fotos de tu cuerpo en todos lados. Seguro pagaste para que te dejen así de flaca. Algo te hiciste, porque no puede ser que hayas bajado tanto de peso de cómo estabas. Tú estabas gorda y algo te hiciste. Flaca, te estoy mandando mensajes. Contéstame y haz lo que te dije. Si es necesario, elimina tu cuenta”.