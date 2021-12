YosStop habla por primera vez sobre cómo era su vida en la cárcel

Es elección de cada cada persona aprender de los errores y si no, puede que esté condenada a repetirlos una y otra vez, y es justo por lo anterior que hoy queremos hablar de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, quien después de cinco meses en prisión, al parecer aprendió a tomar conciencia sobre sus actos y cómo estos pueden afectar a los demás.

Y es que como recordarás, la youtuber fue acusada de reproducir, almacenar y distribuir pornografía infantil, luego de criticar en su canal de YouTube el video de la violación que sufrió la joven Ainara Suárez cuando tenía apenas 16 años.

A pesar de que Yoseline ahora está libre, su proceso aún no ha terminado, pues un juez aceptó que lo continuara fuera de la cárcel a cambio de una gran suma de dinero que incluye un departamento y auto para Ainara, donar un porcentaje de todas sus ganancias por tres meses, una disculpa pública a través de su canal, no hablar mal de nadie, entre otras cosas.

Como se sabe YosStop no había dado entrevistas, fue y el 13 de diciembre por la noche que por fin se conectó a una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram con Saskia Niño de Rivera para hablar sobre lo que vivió dentro de prisión.

En dicha charla, la influencer contó que estaba en un área apartada con poca gente, no estuvo en población, y que reflexionó mucho sobre las personas con la que contaba. Se llevó una grata sorpresa al ver que tiene muchos amigos y familia que la quieren y apoyaron, le mandaban comida, libros, lo que podían.

"Mi día a día fue muy duro. Yo vi una cárcel distinta. Yo no estuve en población, me llevaron a un área diferente donde había pocas personas y estuve muy sola. Mi experiencia fue muy sola. No tenía con quién platicar, no tenía actividades, a las ocho de la noche me encerraban, a las ocho de la mañana me abrían. Estaba sola con mi mente tratando de no enloquecer, perderme o deprimirme, eso fue lo más difícil", dijo.

Además de lo anterior, Yoss también confesó que por mucho tiempo había tomado medicamentos para su trastorno de ansiedad generalizado, y que dentro de la cárcel continuó tomándolos.

"La medicina me hizo un parote. Llegaron a mi casa y lo primero que tomé fueron mis medicamentos y recetas. Desde que llegué apuntan en tu expediente qué tomas y qué dosis. Los primeros días no dormí, estuve en otra área muy fea donde van llegando las de nuevo ingreso. Estuve como cuatro días ahí sin bañarme, sin lavarme los dientes, sin cambiarme la ropa. Fue complicado, la pasas mal. La primera semana fue la más tensa, viví crisis de ansiedad. Tuvieron que darme clonazepam a medio día porque estaba súper mal. Después pasa el tiempo de asimilación y poco a poco vas fluyendo", dijo.

En cuanto a actividades menciona que solo tenían una clase de zumba y un paseo nocturno, el resto del tiempo la pasaba haciendo sopas de letras, escribiendo, leyendo y aprendiendo cosas como manualidades con rafia que sus compañeras le enseñaron.

Por supuesto que además de lo que hacía dentro de prisión, la youtuber no podía dejar de lado contar qué fue lo que aprendió dentro de las rejas:

"No sabía a lo que me iba a enfrentar. Yo lo viví como una muerte de mí misma. El ser humano no está diseñado para vivir su propia muerte. No es algo normal. El hecho de que mi vida ya no es mi vida, ya no tengo control de nada, ya no puedo hacer nada, vives tu muerte desde el interior y exterior. Ves el sufrimiento de las personas que amamos como tu mamá, tu novio, tus perros. Es frustrante que no puedas hacer nada. Fue una gran lección de soltar también, yo estaba muy acostumbrada a controlar todo y de repente saber que no puedes hacer nada fue difícil, hasta que aprendí a fluir".

Algo que llamó la atención de muchos de sus seguidores es que ahora notan a una Yoseline diferente y no es para menos, ya que dicho cambio se debe a que la youtuber aseguró que la prisión es una gran escuela de introspección, y más cuando ella no tenía otra opción más que meditar, leer y sanar cosas dentro de ella que estaban pendientes desde que iba a terapia.

Por si fuera poco con lo que has leído, Hoffman remató su mensaje diciéndole a sus seguidores que aprovecharan al máximo estar en libertad, pues muchas veces una persona no está consciente de lo que tiene hasta que lo ve perdido.

"Cuando pierdes algo que nunca valoraste haber tenido ahora es algo muy preciado. Voy a dar más amor, hay muchas cosas que antes les daba mucha importancia y ahora ya no. Aprendes a vivir con tan poco, te das cuenta que puedes vivir con poquito como dónde hacer del baño, vestimenta, un lugar techado y comida. Fuera de eso son lujos. Esa es una perspectiva nueva de ver la vida”.