Lin May asegura que mantuvo una relación con Vicente Fernández

Lin May ya se había tardado en dar de que hablar, pues como muchos saben en meses anteriores la vedette aseguró estar embaraza de gemelos, también la polémica relación que mantiene con un hombre menor y recientemente, el anunció de que se convirtió en reguetonera al compartir con sus seguidores una canción titulada “La Loba”.

Y también como la mayoría sabe, hace apenas unos días que el grande la música regional, Vicente Fernández perdió la batalla por la vida luego de haber pasado más de tres meses hospitalizado.

Y a este punto, seguramente te estarás preguntando que tiene que ver o qué relación existe entre Lin May y Vicente, pues te contamos que la vedette dijo en una entrevista haber mantenido una relación con “Chente”.

De acuerdo con las declaraciones que dio Lin May, Fernández habría estado al pendiente de ella en una época en donde trabajaron juntos, y aseguró no haber dicho hasta ahora por respeto a su familia.

“Muchos recuerdos y muchas cosas íntimas y privadas que no quiero decir en este momento. Le mando un abrazo a su familia, lo siento mucho porque es nuestro charro mexicano más importante en todo el mundo”, expresó.

Fue durante una entrevista para el programa ‘De primera mano’ en donde la vedette aseguró que mantuvieron una relación por un tiempo. “Tuvimos una relación, pero, te digo, por respeto no puedo decir nada, yo pienso que todos sabíamos que era ojo alegre, y que teníamos relaciones con algunas compañeras también, no nada más yo… y trabajando juntos, ¡pues imagínate!”, manifestó.

Cabe señalar que la mujer de 69 años no dio muchos detalles del vínculo que mantuvo con el “Charro de Huentitán”, pero si mencionó en específico un incidente, y fue cuando Vicente y uno de sus ex esposos se pelearon por ella.

“Una vez yo estaba casada y él me abrazó, pero no se dio cuenta que venía mi esposo atrás de mí, estuvo muy fuerte la pelea. ¡A golpes por mí!, bueno, porque no se dio cuenta Vicente que mi esposo venía atrás de mi porque se quedó saludando, y cuando Vicente me tenía bien abrazada, besándome, vio aquel y se le fue encima, entonces se agarraron a golpes, y pues estuvieron peleando por mucho tiempo, hasta que mi hermano los separó”, narró.

Lyn May no dijo quien era el esposo de ese momento, pero si afirmó sentirse triste por la partida del ‘Charro de Huentitán’ y por la persona quien fue con ella.

“Como lo que fue, una persona dulce, una persona cariñosa, una persona que me quiso, y una persona que es el ídolo de todo el mundo, que dejó canciones, que dejó un legado hermoso, que todo mundo lo queremos y lo vamos a extrañar mucho”, concluyó.

