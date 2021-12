Hombre en situación de calle se hace viral en las redes al cantar igual que Vicente Fernández

Ahora que nos han dado la lamentable noticia de que el rey de la música regional, Vicente Fernández ha fallecido, podría ser difícil olvidarnos de su prodigiosa voz.

A pesar de que Chente se nos ha ido, muchas cosas quedan de él, y sabemos que su legado pasará de generación en generación. Y es justo por lo anterior que hoy queremos contarte la historia de un hombre en situación de calle que se hizo viral luego de que fue grabado cantando igualito que Vicente.

De hecho, fue desde hace unos años cuando por primera vez salió a la luz la existencia de ‘El Chente de Sonora’, pero ahora que anunciaron la muerte de Vicente Fernández varios internautas se han dado a la tarea de retomar su historia.

Resulta que existe un hombre en situación de calle que hace unos años sorprendió por tener la voz casi igual a la de Vicente Fernández. Incluso, fue bautizado como “El Chente de Sonora”.

El hombre que radica en Cananea, es sumamente reconocido por los pobladores del lugar, pues su voz es inigualable, casi como la del mismo Charro de Huentitán.

El hombre en situación de calle que fue bautizado como ‘El Chente de Sonora’ cuenta con varios videos en YouTube que varios usuarios se han encargado de subir en reconocimiento a su talento. Don Roberto Valenzuela, como se llama en realidad, se ha vuelto una celebridad de la zona.

Aunque pocos son los videos en donde este hombre sale hablando, existe uno en el que Don Roberto se describe como un artista de la calle: “Yo soy un artista reconocido a nivel mundial, como pordiosero o como sea, como sea, como sea, como pordiosero o como limosnero, pero no como ratero o como asaltante, ni como secuestrante, porque yo no secuestro, no robo, nomás soy el artista de la calle”.

