Joven graduado dedica título universitario a su padre y celebran en su puesto ambulante

El vídeo fue compartido por el propio Alexis, el cual acompañó con el mensaje: "Me vine al mercado público, el primer abrazo que quiero tras recibir este título profesional es el de mi papá, Gracias papi por darme amor y por confiar tanto en mi", escribió.

Germán iba empujando su carretilla y promocionando las gafas a viva voz que se dedica a vender cuando fue sorprendido por un chico que bajó de un taxi, vestido de saco y corbata, con su título de abogado especialista en derecho constitucional, y al percatarse que era su hijo, no pudo contener las lagrimas.

Durante el vídeo se observa a Alexis abrazar y agradecer a su padre todo el esfuerzo y sacrificio que realizó para poder pagar su carrera, así como motivarlo a lograr sus metas: "Con ayuda de este negocio mi papá me pagó mi carrera de abogado, estoy muy orgulloso y vengo a tomarme una foto y a decirle que este título es de él", se escucha decir al joven.

Me vine al mercado público, el primer abrazo que quiero tras recibir este título profesional es el de mi PAPÁ 😭🎯. Gracias papi por darme amor y por confiar tanto en mi 🤜🏼🤛🏻@ChrisDaes manito muchas gracias por tu apoyo! pic.twitter.com/T17q1uQVtr — Alexis Castillo (@AlexisKillero) December 17, 2021

El señor German no sólo es padre de Alexis, sino de otros 6 hijos, a quienes a sacado adelante trabajando en el reciclado de latas y vendiendo platos, pues para el no importa el oficio, sino el superarse. El vídeo ya cuenta con más de 60 mil reproducciones, 4 mil 700 "me gusta" y alrededor de 900 retuits.