Tom Holland y Zendaya se enamoraron a pesar de que la productora de Spider-Man les dijo que no

A tan solo unas semanas del estreno de Spider-Man: No Way Home, Zendaya y Tom Holland siguen dando de que hablar, y no solo por sus grandes actuaciones en la película, también por el amor que entre ellos crece cada día más.

Y es que como muchos saben, al parecer la pareja esta en uno de los mejores momentos, pues en días pasados en la red ha circulado la noticia de que Holland se quiere tomar unas vacaciones de la actuación para enfocarse en construir una familia, e incluso se habla de que ya le propuso matrimonio a Zendaya.

Aunque lo anterior queda al aire, es innegable el amor que sienten el uno por el otro, y al parecer eso lo notaron desde el principio los productores de la película de Spider-Man, ya que les pidieron que no se enamoraran.

Respecto a lo anterior, fue la productora Amy Pascal quien reveló que en un inicio fue ella quien advirtió a los famosos actores que no se enamoraran.

En una entrevista con The New York Times, Amy Pascal, productora de Spider-Man: No Way Home, confesó que trató de aconsejar a Tom Holland y Zendaya sobre las posibles consecuencias de llevar su romance del set a la vida real.

“Me llevé a Tom y Zendaya a un lugar, por separado, cuando los elegimos por primera vez y tuvimos una conversación. No vayan por allí, simplemente no lo hagan. Traten de no hacerlo. Les di el mismo consejo a Andrew Garfield y Emma Stone. Puede complicar las cosas, ¿sabes?… Y todos me ignoraron”, dijo Pascal.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, lo cierto es que con su comentario Amy no tuvo malas intenciones en sus advertencias, al contrario, lo hizo porque a lo largo de su carrera ha visto el historial de las parejas anteriores en las cintas de Spider-Man y no terminan nada bien.

Y es justo por eso que ella esperaba que tanto Zendaya como Tom tomarán caminos diferentes, pero a pesar de todas las advertencias, ellos decidieron continuar con su amor y gritarlo a los cuatro vientos.

