Andrew Garfield pidió que ‘Spider-Man’ fuera bisexual y le cancelan su saga

El tema de la inclusión cada vez es más sonado en el mundo del cine, y es que en los últimos dos años, hemos visto como cada vez son más los directores, productores y actores que se atreven a llevar la industria cinematográfica a otro nivel, experimentando con temáticas o personajes relacionados a la comunidad LGBT+.

Respecto a lo anterior, recientemente el actor Andrew Garfield dio de que hablar, luego de confesar que su saga fue cancelada al pedir que el personaje de ‘Spider Man’ fuera bisexual.

Cabe señalar que hace poco, fue lanzado en México y el mundo, el segundo y último tráiler de la cinta más esperada del año, 'Spider-Man': No Way Home, y aunque muchas teorías aseguran que Andrew Garfield y Tobey Maguire estarán en la película, lo cierto es que a todos sorprendió que no aparecieran en el trailer.

De hecho, han sido varios los medios de comunicación que han buscado a estos dos actores para tratar de averiguar si participarán en un multiverso y aunque no han logrado sacarles la sopa, Andrew ha aprovechado el foco para hablar de la inclusión y de la bifobia que vivió por parte de la producción cuando interpretó al hombre araña.

En varias entrevistas, el actor ha dicho que cuando le dio vida al ‘Hombre Araña’, entre 2012 y 2014, se sintió decepcionado por cómo interpretó al superhéroe arácnido, no por falta de profesionalismo, sino porque Sony no lo dejó involucrarse de forma creativa con el personaje.

Y luego de siete años de su interpretación, el actor contó que además de no haberse sentido pleno con el personaje que le diseñaron, tuvo que lidiar con la bifobia de los directivos detrás de la producción.

En entrevista para ‘The Independent’, el actor recordó que luego de leer el guión de la cinta, planteó a Sony la posibilidad de que ‘Peter Parker’ fuera parte de la Comunidad LGBT+, pues aseguraba que al ser tan joven, podría estar pasando por una etapa en la que debería estar explorando su sexualidad.

Garfield reveló que quería que el personaje tuviera una pareja romántica masculina, a lo cual Sony se negó de forma contundente.

Lo interesante de su revelación fue que el actor no solo pidió la bisexualidad de ‘Spider-Man’, también propuso a un actor para que fuera la pareja sentimental de ‘Peter Parker.

A muchos sorprendió su confesión y te comentamos que Michael B. Jordan fue el guapo actor propuesto por Garfield, quien es considerado uno de los hombres más sensuales del mundo y quien actualmente forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel como Killmonger.

“He estado obsesionado con Michael B Jordan desde The Wire . Es tan carismático y talentoso. Sería incluso mejor, tendríamos bisexualidad interracial”.

Además de lo anterior, el actor afirmó que la pareja sentimental de este joven superhéroe podría ser re-interpretado como un personaje masculino y en lugar de ser Mary Jane, podría ser llamado AJ.

“No bromeaba sobre MJ. Y yo estaba como, '¿Y si MJ es un chico?' ¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? ¡Ni siquiera es innovador! Entonces, ¿por qué no puede ser gay? ¿por qué no le pueden gustar los chicos? ”, dijo el actor.