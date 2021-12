Adela Micha se disculpa públicamente por los comentarios que hizo sobre Silvia Pinal

Recientemente, la periodista Adela Micha se puso en el ojo del huracán de las redes sociales, y es que durante una de las transmisiones de su programa hizo comentarios acerca de la salud de Silvia Pinal, sin darse cuenta de que seguía al aire.

Respecto a lo anterior, cabe señalar que el pasado 22 de diciembre se dio a conocer que Pinal estaba hospitalizada al ser diagnosticada con Covid-19.

También puedes leer: ¿Se operó el rostro? Adamari López comparte video en donde luce irreconocible

“Yo creo que ya se va a morir”, dijo la conductora, además de que también se escuchó cuando le pedía a su equipo que comenzara a elaborar un especial en caso de que falleciera.

Luego de recibir centenares de críticas por su “falta de tacto” y por haberse adelantado a un fatal hecho, Adela Micha no tuvo de otra más que ofrecer una disculpa pública en su cuenta de Twitter:

“Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”, escribió.

Quizá te interese: Lin May asegura que mantuvo una relación con Vicente Fernández

Además de lo anterior, cabe señalar que Adela también dijo que solamente pidió que se utilizara una entrevista que Silvia le dio para ilustrar la llamada que le concedió Alejandra Guzmán para hablar de la salud de su madre esta mañana, mas no pretendía ser “falta de tacto” y “anticipar” su muerte.

“Sí comenté ‘no se vaya a morir’, porque esta, es mayor, le da COVID. Tiene 91 años con una falla cardiaca hace seis meses. Y dije ‘voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar nada más. Entonces ahí está aclarado, no me contradije. No soy falta de tacto”, explicó Adela, quien además agregó que es parte de su trabajo como periodista.

Asimismo, aclaró que ella expresó “no se vaya a morir”, mas no “ya se va a morir”. Además, desde su cuenta de Twitter, escribió que desea la pronta recuperación de Silvia: “Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será!”.

Te recomendamos: Marimar Vega se suma a la lista de mujeres que se comprometieron este año

A pesar de las justificaciones que intentó dar la periodista, lo cierto es que claramente en el audio se puede escuchar: “¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”.